El presidente de RDC pide a la ONU que reconozca el "genocidio silencioso" en el este del país

El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha apelado este martes al reconocimiento en la Asamblea General de Naciones Unidas del "genocidio silencioso que ha afligido al pueblo congoleño durante más de treinta años", en referencia al conflicto en el este del país que involucra a las milicias del Movimiento 23 de Marzo, apoyadas por Ruanda.

"Esto no es solo un conflicto: es un genocidio silencioso que ha afligido al pueblo congoleño durante más de treinta años", ha dicho en referencia a un conflicto al que ha atribuido "consecuencias desastrosas: millones de muertos, familias diezmadas, casi siete millones de desplazados, mujeres y niños atacados, aldeas borradas del mapa, generaciones sacrificadas". "En varias regiones del este, todos los indicios de un plan de exterminio están presentes", ha añadido.

El mandatario congoleño ha solicitado a la Asamblea que "reconozcan el genocidio congoleño, apoyen nuestra lucha por la verdad y la justicia, y ayuden a construir finalmente una paz duradera en el corazón de África", una petición en la que ha incluido que la ONU establezca "un régimen de sanciones específicas contra los autores de delitos económicos, pero también de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio cometidos en el este" del país.

"Estas acciones deben llevarse a cabo con el apoyo de la Unión Africana, las Naciones Unidas y nuestros socios para el desarrollo, involucrando a los Estados vecinos, las empresas que compran y procesan estos minerales de la sangre, las instituciones financieras por las que pasan los flujos, así como a las organizaciones de la sociedad civil", ha precisado.

Asimismo, Tshisekedi ha exigido "el establecimiento inmediato de una comisión internacional de investigación independiente y dotada de recursos suficientes para esclarecer la verdad, hacer justicia a las víctimas y romper el ciclo de impunidad que ha alimentado esta tragedia durante décadas".

La intervención del presidente congoleño ha llegado después de que su par francés, Emmanuel Macron, haya anunciado que París acogerá el próximo mes de octubre una conferencia destinada a dar respuesta al conflicto en el este de República Democrática de Congo y a la consecuente emergencia humanitaria.

RDC y Ruanda firmaron a finales de junio un acuerdo de paz en el que se comprometen a poner fin a la actividad de grupos armados como el M23 o las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FLDR), fundadas por extremistas hutus que huyeron de Ruanda tras el genocidio de 1994.

El pacto fue alcanzado tras los contactos lanzados después de que los rebeldes del M23 tomaran durante los últimos meses las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, en medio de una ofensiva relámpago que ha dejado miles de nuevos desplazados.