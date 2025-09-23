Fundación Gates premia a Pedro Sánchez por su compromiso con los objetivos de desarrollo

Nueva York, 22 sep (EFE).- La Fundación Gates distinguió este lunes al presidente de España, Pedro Sánchez, con el premio Global Goalkeeper 2025 en un evento en Nueva York por su "compromiso" con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (ODS).

La fundación del magnate Bill Gates, cofundador de Microsoft, destacó que España aumentó este año sus contribuciones al Fondo Mundial para combatir la malaria, el sida y la tuberculosis, casi un 12 % más, y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi), un 30 % más.

Asimismo, reconoció al presidente español por ampliar la asistencia oficial al desarrollo y acoger la IV Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo, que se celebró en Sevilla, y en la que escenificó el compromiso del país con la salud global.

Gates entregó el galardón a Sánchez, de quien destacó su apuesta por el multilateralismo y aseguró que bajo su mandato, España se ha "convertido en uno de los países más comprometidos del mundo", y después se sentaron juntos en una conversación en inglés con una moderadora.

Sánchez, preguntado por sus decisiones políticas, habló de "pragmatismo" y recordó que, durante la pandemia de covid-19 en 2020, España "se dio cuenta de cómo de importante es facilitar la cooperación e incrementar nuestro apoyo a las instituciones globales centradas en asuntos de salud".

"Creo que no es solo una decisión política tomada por el gobierno, es también el apoyo social de los españoles cuando se trata de cooperar con terceros países, especialmente en el norte de África y el flanco sur de Europa, el norte de África mediterránea y Oriente Medio, para incrementar y fortalecer la salud global", dijo.

Y, aludiendo a la confrontación del presidente Donald Trump sobre su gasto en seguridad, tema que le fue mencionado por la moderadora, generando risas en el público, Sánchez opinó que también es seguridad son las políticas de lucha contra el cambio climático y la salud global.

"Creo que hay un mensaje incorrecto por parte de los países occidentales, que es: vamos a incrementar nuestro gasto en defensa, pero a reducir nuestro gasto en ayuda", dijo, reconociendo la "nueva realidad" del este de Europa, que tildó de "neoimperialismo de (Vladimir) Putin".

El premio a Sánchez se enmarcó en un acto de la iniciativa "Goalkeepers", impulsada por la Fundación Gates para que los líderes mundiales aceleren la consecución de los ODS, centrados particularmente en la inversión en salud global para salvar a millones de niños en todo el mundo.

El acto también incluyó los galardones Goalkeepers Champions a una decena de figuras que han ayudado al progreso en la supervivencia infantil, entre ellas el futbolista David Beckham, que es embajador de UNICEF, el escritor superventas John Green o la actriz Osas Ighodaro. EFE

(foto)(vídeo)