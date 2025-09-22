xAI lanza Grok 4 Fast, una nueva versión de Grok 4 más eficiente y rápida, que reduce en un 98% su precio

xAI ha lanzado Grok 4 Fast, un modelo de inteligencia artificial (IA) que mejora la eficiencia y rapidez de Grok 4, al utilizar un 40 por ciento menos de tokens de pensamiento promedio, y que es más rentable al reducir en un 98 por ciento su precio ofreciendo el mismo rendimiento que el modelo anterior.

La compañía especializada en IA fundada por el magnate norteamericano Elon Musk ha presentado un nuevo modelo de lenguaje con el que pretende "ampliar los límites" para una IA "más pequeña y rápida", diseñada para trabajar tanto en el ámbito empresarial como en el de consumo.

Así, xAI ha lanzado su nuevo modelo de IA, Grok 4 Fast, y ha asegurado que se trata de un asistente más eficiente y rápido que Grok 4, el último modelo que presentó este julio la empresa, tal y como ha recogido en una publicación en su página web.

En concreto, la compañía ha asegurado que Grok 4 Fast ofrece un rendimiento "de vanguardia" a un costo mucho menor, con una ventana de contexto de dos millones de tokens y con una arquitectura unificada que integra modelos de razonamiento y no razonamiento, es decir, dos sistemas que ofrecen versatilidad para atender tanto las consultas de mayor dificultad que requieren mayor razonamiento y análisis, como las que exigen una respuesta rápida y precisa.

Del mismo modo, la compañía ha detallado que este nuevo modelo ha sido entrenado con aprendizaje de refuerzo (RL) basado en el uso de herramientas, esto ofrece capacidades de búsqueda agéntica para navegar en la web y en la red social X a la hora de generar resultados para las solicitudes de los usuarios, completando las consultas con datos en tiempo real. De esta manera, Grok 4 Fast es capaz de navegar entre enlaces, procesar contenidos multimedia y sintentizar hallazgos rápidamente.

Con ello, xAI ha explicado que, según sus evaluaciones, Grok 4 Fast alcanza un rendimiento comparable al de Grok 4 en las pruebas de referencia, utilizando un 40 por ciento menos de tokens de pensamiento de media.

Este aumento de eficiencia se combina con un precio notablemente más bajo por token, lo que equivale a una reducción del 98 por ciento en el precio para lograr el mismo rendimiento en los puntos de referencia fronterizos que Grok 4, según los resultados de una revisión independiente realizada por Artificial Analysis, según ha apuntado xAI.

Por otro lado, la empresa también ha informado de que Grok 4 Fast supera a modelos como o3 de OpenAI, o Gemini 2.5 Pro, en pruebas realizadas en LMArena relacionadas con la eficiencia de razonamiento, densidad de inteligencia (la capacidad de un modelo de ofrecer el máximo rendimiento con el mínimo costo), lo que le permite superar a modelos más grandes en tareas de búsqueda en el mundo real.

De esta manera, xAI ha señalado que Grok 4 Fast ya está disponible para todos los usuarios sin restricciones, tanto para Android como iOS, un movimiento novedoso en las políticas de lanzamiento de modelos de la empresa, y con el que pretende "marcar un paso hacia la democratización de la IA avanzada".