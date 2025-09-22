Agencias

Vicky López: "Gracias a la lucha de las pioneras del fútbol puedo estar recogiendo el premio"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La española Vicky López, que este lunes conquistó el Trofeo Kopa como mejor futbolista femenina Sub-21, se ha acordado de "las pioneras del fútbol femenino" y a su "lucha" al recoger el galardón en París, y ha prometido "seguir trabajando con humildad", ya que todavía hay "mucho por recorrer".

"Gracias, France Football, por este premio. Lo primero que se me viene a la mente en este momento es mi familia. Gracias, papá. Gracias, Laura. Gracias, hermanos, por estar siempre conmigo. Este premio se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me está cuidando y protegiendo para cada año ser mejor persona y mejor jugadora. Espero que estés orgullosa de mí, mamá. Te extraño", señaló al recoger el galardón.

Además, la extremo azulgrana se acordó de su antiguo equipo y de todos los entrenadores que ha tenido en su carrera. "También quería agradecer al Madrid CFF y a toda la gente que me apoyó en esa etapa por mostrar los primeros pasos, a la Federación Española, a toda su gente, desde la Sub-17 hasta la absoluta y a la Federación de Fútbol de Madrid. Obviamente no me puedo olvidar del FC Barcelona, de su presidente, de La Masia, de Jonatan Giráldez, de Markel Zubizarreta y de ahora Pere Romeu, que me han apoyado y me han dejado competir en el mejor equipo del mundo con tan solo 16 años", manifestó.

"También quiero agradecer todo a Alba Mellado por ser mi mentora y mi maestra. Y desde aquí también mandar un recuerdo a las pioneras del fútbol femenino, que gracias a su lucha hoy puedo estar aquí recogiendo este premio. Prometo seguir trabajando con humildad, aún hay mucho por recorrer. Gracias Dios, gracias a todos", finalizó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Decenas de heridos en disturbios durante la jornada de huelga general por Gaza en Italia

Decenas de heridos en disturbios

Detenido un hombre por su presunta implicación en el homicidio de un joven en Bilbao

Detenido un hombre por su

Trump firma un acuerdo para suministrar 300 locomotoras de Wabtec a Kazajistán por 3.561 millones de euros

Trump firma un acuerdo para

Eva Amaral, atendida de urgencia tras su último concierto por un problema respiratorio

Eva Amaral, atendida de urgencia

El Gobierno advierte a Israel que reaccionará si viola la libertad de movimiento de la flotilla que va a Gaza

El Gobierno advierte a Israel