La Global Sumud Flotilla denuncia la presencia de varios drones sobre sus embarcaciones

La Global Sumud Flotilla ha denunciado este domingo de la presencia de "múltiples drones" en las inmediaciones de sus embarcaciones que navegan en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza, donde tratarán de llegar para llevar ayuda humanitaria.

"Se han avistado múltiples drones, cuyo origen aún no se ha identificado, cerca de la flota y siguiéndola. Este repentino aumento de la actividad aérea ha suscitado preocupación", ha señalado en una escueta publicación a través de su canal de Telegram, un incidente que ha tenido lugar a las 21.09 horas (hora peninsular española).

La organización, que no ha dado más detalles al respecto, ha indicado que "(sus) equipos están siguiendo de cerca la situación, dando prioridad a la seguridad de todas las personas a bordo y coordinándose con sus socios para documentar y evaluar estos acontecimientos".

Este mismo domingo, ha informado de que "tras algunas reparaciones en Sicilia, el Alma navega de nuevo hacia Gaza", después de que la flotilla sufriera dos ataques hace más de una semana mientras sus embarcaciones estaban atracadas en el puerto Sidi Bou Said de Túnez.

"A pesar del ataque con drones que sufrió este barco en Túnez, seguirá avanzando para romper el asedio ilegal y abrir un corredor humanitario. Debemos actuar porque nuestros gobiernos no lo hacen. Es una cuestión de vida o muerte, y no hay excusas", ha señalado la organización.

Se espera que otras seis embarcaciones de Grecia se unan durante los próximos días a la flotilla en su última etapa para tratar de romper el bloqueo a la Franja de Gaza. Unos 300 voluntarios de hasta 44 países integran este esfuerzo para llevar ayuda humanitaria al enclave palestino.

