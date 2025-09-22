Israel refuerza su despliegue "en todos los frentes" ante el inicio del Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes un refuerzo de su despliegue "en todos los frentes" a causa del inicio del Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, unos esfuerzos para los que han sido movilizadas "decenas de compañías militares".

"A partir de una evaluación de la situación en múltiples frentes se ha decidido reforzar y movilizar a decenas de compañías militares (...) de todas las unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para llevar a cabo misiones defensivas y ofensivas en varios frentes durante las festividades del Año Nuevo judío", ha explicado el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai.

"Las FDI han reforzado todos los frentes de batalla con fuerzas aéreas, terrestres y navales y en todos los sistemas militares en todo el país", ha asegurado en su cuenta en la red social X, de cara a la citada festividad, que se celebra durante dos días a partir de la noche de este mismo lunes.