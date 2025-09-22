Israel advierte a la flotilla que va a Gaza de que no dejará pasar a barcos "a una zona de combate activo"

El Ministerio de Exteriores de Israel ha advertido este lunes a la Global Sumud Flotilla, a la que ha acusado de estar al servicio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), de que no permitirá que ningún buque entre "en una zona de combate activo" ni la "violación de un bloqueo naval legal".

"Si el deseo genuino de los participantes de la flotilla es entregar ayuda humanitaria, Israel pide a los barcos que, en lugar de servir a Hamás, atraquen en el puerto de Ascalón y descarguen allí la ayuda, desde donde será transferida rápidamente y de manera coordinada a la Franja de Gaza", ha indicado en un comunicado.

En este sentido, la cartera de Exteriores israelí ha instado a los integrantes de la iniciativa humanitaria, descrita por Israel como "flotilla yihadista de Hamás", a "no infringir la ley" y aceptar la propuesta de Israel "de transferir pacíficamente" a territorio israelí cualquier ayuda hacia Gaza.

La Global Sumud Flotilla denunció el domingo la presencia de "múltiples drones" en las inmediaciones de sus embarcaciones que navegan en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza. Unos 300 voluntarios de hasta 44 países integran este esfuerzo para llevar ayuda humanitaria al enclave palestino.