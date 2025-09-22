Agencias

¿Cómo limpiar la funda transparente del móvil? Así se quita lo amarillento con productos caseros

Las fundas de móvil cumplen una doble función: protegen el dispositivo de golpes y arañazos y, al mismo tiempo, reflejan el estilo personal de cada usuario. Existen de múltiples colores y materiales, pero las más comunes -las de silicona o policarbonato transparente- tienen un inconveniente: con el uso tienden a volverse amarillentas y opacas. La buena noticia es que este problema no es irreversible y puede solucionarse con productos caseros.

La solución más sencilla es también la más eficaz: lavar la funda con agua y jabón. Aunque pueda parecer demasiado básico, muchas veces lo descartamos pensando en alternativas más sofisticadas, cuando lo cierto es que retirar la funda del móvil y sumergirla en agua tibia con jabón suave sigue siendo el método más seguro y efectivo para devolverle claridad.

Para que el resultado sea mejor, conviene frotar suavemente con un cepillo de dientes de cerdas blandas, prestando atención a los bordes y rincones donde más suciedad se acumula. Después, basta con enjuagarla bien con agua limpia y secarla con una toalla suave, evitando el papel de cocina o los paños ásperos que pueden dejar marcas.

PRODCUTOS ACONSEJADOS Y DESACONSEJADOS

Si esto no funcionara, expertos en accesorios de telefonía móvil como los de Mundo Xiaomi y Muk Barcelona aconsejan probar con otros métodos. El alcohol isopropílico, por ejemplo, es muy útil para manchas más resistentes porque limpia en profundidad sin dañar el material y se evapora rápidamente sin dejar restos.

El vinagre blanco mezclado con agua a partes iguales es otro aliado casero: aplicado con un paño y enjuagado después, ayuda a eliminar el tono amarillento y recuperar parte de la transparencia. Incluso hay quien añade una pizca de bicarbonato a la mezcla para aprovechar el efecto granulado y conseguir una limpieza más desincrustante.

En cambio, tanto la lejía como el agua demasiado caliente están desaconsejados. La primera puede deteriorar la funda a largo plazo y volverla quebradiza, mientras que la segunda provoca deformaciones que hacen que la carcasa pierda su forma original.

