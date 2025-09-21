Una multitud despide a Charlie Kirk junto a Trump en un estadio abarrotado de Arizona

El estadio State Farm de Arizona, con capacidad para más de 60.000 personas, se ha llenado este domingo para el funeral del comentarista ultraderechista Charlie Kir en un acto en el que han intervenido las principales figuras de la Administración del presidente Donald Trump.

El propio Trump y su vicepresidente, JD Vance, han estado presentes en un acto organizado por Turning Point, el grupo que lideraba el propio Kikr, una organización fundamental para la movilización del voto joven en las últimas elecciones presidenciales.

"Charlie nos trajo la verdad que los jóvenes merecían y se merecen tener una voz", ha afirmado Vance en su intervención ante la multitud en un estadio engalanado de los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense.

Vance ha recordado que Kirk defendía con coherencia los valores del matrimonio y la familia como cardinales para una sociedad pujante. "Su legado está no solo en lo que dijo, sino en cómo vivió. Charlie hizo mucho más que decir la verdad. La vivió", ha resaltado. Así, ha puesto en valor su ejemplo como "modelo de paternidad cristiana fuerte, una influencia que se extiende más allá de la política".

También ha resaltado la pasión de Kirk por la Historia y por las ideas que formaron su visión del futuro de Estados Unidos. "Nos demostró a todos cómo seguir tras su mierte", ha concluido.

Trump y Vance han descrito a Kirk, asesinado durante un acto público en Utah el pasado 10 de septiembre, como un amigo personal y el hijo de Trump Donald Trump Jr. lo ha descrito en su intervención como "un hermano pequeño".

"Hace once días un cobarde asesino se arrastró para poner fin a la vida de Charlie en la Tierra. Apuesto a que Charlie ha visto al Hijo de Dios alzado ante él para darle la bienvenida", ha declarado Donald Trump Jr. en su intervención, que ha augurado que "un millón de Charlies más vendrán para llenar su vacío".

El secretario de Sanidad del Gobierno federal, Robert F. Kennedi Jr., ha ido un paso más lejos y ha indicado que "Cristo murió a los 33 años, pero cambió la Historia". "Carlie murió con 31 años y también sabe que ha cambiado la Historia", ha argumentado.

Las autoridades estadounidenses han detenido a un joven como presunto responsable del asesinato. El hombre, de 22 años e identificado como Tyler Robinson, ha sido ya acusado de varios cargos y podría hacer frente a la pena de muerte en caso de ser sentenciado con la muerte de Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un acto en la citada universidad. Los dirigentes estadounidenses atribuyen a Robinson una ideología de extrema izquierda que habría motivado su acción.