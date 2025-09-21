Agencias

El incendio forestal de Pantón (Lugo) tiene el punto "más conflictivo" en la zona del cañón del Sil

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado que la situación en el incendio forestal de Pantón "está bastante estable" tanto en este municipio como en el de Sober y el punto "más conflictivo" se concentra en la zona del cañón del Sil.

"En el Ayuntamiento de Pantón y Sober está bastante estable, fue una noche tranquila y en la zona del río Sil es el sitio más conflictivo actualmente y los efectivos trabajan para intentar estabilizar el fuego", ha declarado este domingo tras visitar la zona afectada por el incendio de Pantón.

En cuanto al incendio del municipio ourensano de Lobios, iniciado en la madrugada de este domingo, que calcina dos hectáreas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, ha explicado que hay "dos puntos".

Asimismo, la conselleira ha avanzado que las ayudas de la Xunta para hacer frente a los daños de los incendios llegarán también a los damnificados por los nuevos fuegos.

La titular de Medio Rural ha visitado este domingo el lugar Rosende, en Sober, donde ha conocido la afectación en algunos de los viñedos de la Ribeira Sacra y, posteriormente se trasladó a San Román de Acebre, en Pantón.

Concluyó su visita en el puesto de mando avanzado donde conoció la situación del fuego de Pantón en lo que trabaja un "amplio dispositivo gallego de lucha contra los fuegos" y cuenta con la colaboración de la Unidade Militar de Emerxencias (UME), bomberos comarcales, GES y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

