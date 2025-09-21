El director del Shifa tras el ataque mortal israelí a su hermano: "Temo por mi vida"

Jerusalén, 21 sep (EFE).- Mohammed Abu Salmiya, director del hospital más importante de la Franja de Gaza, el Shifa, afirmó este domingo que teme por su vida tras el ataque israelí que ayer mató a su hermanos y los tres hijos de este. "Yo podría haber estado entre los muertos", dijo a EFE.

El Ejército de Israel bombardeó la vivienda en la ciudad de Gaza de la familia de Abu Salmiya, ubicada junto a la playa y una de las zonas más pobladas a raíz de las numerosas olas de desplazamiento forzadas por los ataques del Ejército israelí en la capital.

Este domingo, el Ejército afirmó en un comunicado que su hermano, Majed Abu Salmiya, formaba parte del ala militar de Hamás, operaba como francotirador y "se preparaba para llevar a cabo un ataque terrorista inminente contra las tropas israelíes en la zona de la ciudad de Gaza".

"Esto es una mentira y una calumnia que pretende justificar la matanza de civiles", aseguró a EFE este domingo el médico en un intercambio de mensajes, y añadió que su hermano tenía 57 años y problemas de salud.

"Un hombre de 57 años, con hipertensión, diabetes y problemas de visión está siendo retratado como un francotirador", denunció el director del centro médico.

Según Abu Salmiya, entre los muertos de ayer podría haber estado él, por lo que confesó que teme por su vida, lo que no impedirá, dijo, que siga trabajando.

"Sigo trabajando en el hospital en condiciones extremadamente difíciles. Queremos protección para los equipos médicos y los hospitales", reclamó el médico.

Abu Salmiya dirige el hospital más importante de la Franja de Gaza, que en las últimas semanas ha recibido a la mayoría de heridos y muertos a causa de la ofensiva israelí contra la capital.

Fue detenido durante una redada del Ejército israelí contra el centro el 23 de noviembre de 2023 para ser interrogado por las presuntas "actividades terroristas" que las fuerzas armadas alegaban que se producían en el centro.

Siete meses después, el 1 de julio de 2024, Israel le liberó en Gaza sin dar más detalles y el médico volvió a ocupar su posición en el centro.

El hospital Al Shifa tiene capacidad para 290 camas, pero actualmente acoge a más de 500 pacientes, una saturación que, unida a la escasez de medicamentos, lo deja en una situación desesperada en medio de la ofensiva israelí para tomar la ciudad, con ataques cada vez más recurrentes.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.

Jerusalén, 21 sep (EFE).- Al menos 75 palestinos murieron en la Franja de Gaza el sábado en ataques del Ejército israelí, en una de las jornadas más letales en la ciudad de Gaza (norte) esta semana, en la que Israel sigue con su ofensiva terrestre contra la capital del enclave.

Según el reporte diario publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, que recoge los datos del día anterior, esto eleva a 65.283 el total de fallecidos por la ofensiva israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel lanzó su operación contra el enclave en represalia por los ataques perpetrados por las milicias gazatíes, en los que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

Además, Sanidad registró la llegada a los hospitales gazatíes de 304 heridos, que llevan el total en estos dos años de ofensiva a 166.575.

"Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Defensa Civil no pueden llegar a ellas en este momento", advirtió el ministerio.

En torno al 82 % de Gaza está sometida a órdenes de evacuación del Ejército israelí o directamente bajo su control militar, haciendo transitar por todas estas áreas, llamadas "zonas rojas" peligroso para los rescatistas.

El ministerio aseguró también que cinco personas murieron tratando de conseguir ayuda humanitaria a lo largo del enclave, mientras que otras 24 resultaron heridas.

El sábado fue uno de los días más intensos de la operación del Ejército israelí contra la ciudad de Gaza, iniciada a medios de agosto y que escaló a las "fases iniciales" de una operación terrestre el martes.

Durante toda la jornada, las fuerzas armadas lanzaron bombardeos de artillería y aéreos, detonaron robots cargados con explosivos y utilizaron drones para abrir fuego contra infraestructuras.

Durante toda la jornada, las fuerzas armadas lanzaron bombardeos de artillería y aéreos, detonaron robots cargados con explosivos y utilizaron drones para abrir fuego contra infraestructuras.