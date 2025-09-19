Primer animal híbrido por efecto del cambio climático

Biólogos de la Universidad de Texas en Austin informan del que podría ser uno de los primeros ejemplos de un animal híbrido que existe debido a los recientes cambios en los patrones climáticos.

Han descubierto un ave resultado natural del apareamiento entre un arrendajo verde, originaria de un clima tropical, y un arrendajo azul, de uno templado. Las dos especies progenitoras están separadas por 7 millones de años de evolución, y sus áreas de distribución no se superponían tan recientemente como hace unas décadas.

"Creemos que es el primer vertebrado observado que se hibrida como resultado de la expansión de las áreas de distribución de dos especies debido, al menos en parte, al cambio climático", afirmó en un comunicado Brian Stokes, estudiante de posgrado en ecología, evolución y comportamiento en la Universidad de Texas y primer autor del estudio.

Stokes señaló que los híbridos de vertebrados del pasado han sido resultado de la actividad humana, como la introducción de especies invasoras o la reciente expansión del área de distribución de una especie dentro de la de otra (como los osos polares y los osos pardos). Sin embargo, este caso parece haber ocurrido cuando los cambios en los patrones climáticos impulsaron la expansión de ambas especies progenitoras.

UN AVE TROPICAL Y OTRA DE CLIMA TEMPLADO

En la década de 1950, el área de distribución de los arrendajos verdes, un ave tropical que se encuentra en Centroamérica, se extendía apenas desde México hasta el sur de Texas, mientras que el área de distribución de los arrendajos azules, un ave de clima templado que habita en todo el este de Estados Unidos, solo llegaba hasta Houston al oeste. Casi nunca entraron en contacto. Pero desde entonces, a medida que los arrendajos verdes se han expandido hacia el norte y los azules hacia el oeste, sus áreas de distribución han convergido alrededor de San Antonio.

Como estudiante de doctorado que estudiaba arrendajos verdes en Texas, Stokes solía monitorear varias redes sociales donde los observadores de aves compartían fotos de sus avistamientos. Era una de las varias maneras en que localizaba aves para atraparlas, tomar muestras de sangre para análisis genético y liberarlas ilesas a la naturaleza.

Un día, vio una foto granulada de un ave azul de aspecto extraño, con antifaz negro y pecho blanco, publicada por una mujer en un suburbio al noreste de San Antonio. Se parecía vagamente a un arrendajo azul, pero era claramente diferente. La observadora de aves del patio trasero invitó a Stokes a su casa para que la viera en persona.

"El primer día intentamos atraparla, pero se mostró muy poco dispuesta a cooperar", dijo Stokes. "Pero al segundo día, tuvimos suerte".

El ave se enredó en una red de niebla, básicamente una larga malla rectangular de hilos de nailon negro tensados entre dos postes, que es fácil de pasar por alto para un ave en vuelo mientras planea por el aire, concentrada en algún destino lejano. Stokes capturó y liberó a docenas de otras aves, antes de que su presa finalmente cayera en su red al segundo día.

Stokes tomó una rápida muestra de sangre de esta extraña ave, le vendó la pata para facilitar su reubicación en el futuro y luego la soltó. Curiosamente, el ave desapareció durante unos años y luego regresó al jardín de la mujer en junio de 2025. No se sabe qué tenía de especial su jardín.

CASUALIDAD

"No sé qué fue, pero fue como una casualidad", dijo. Si hubiera caído dos casas más abajo, probablemente nunca se habría reportado en ningún lugar.

Según un análisis de Stokes y su asesor académico, el profesor de biología integrativa Tim Keitt, publicado en la revista Ecology and Evolution, el ave es un híbrido macho de una madre arrendajo verde y un padre arrendajo azul. Esto lo asemeja a otro híbrido que investigadores crearon en la década de 1970 cruzando un arrendajo verde y un arrendajo azul en cautiverio. Esta ave, preservada mediante taxidermia, se parece mucho a la que describen Stokes y Keitt y que se encuentra en las colecciones del Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth.

"La hibridación es probablemente mucho más común en el mundo natural de lo que los investigadores creen debido a la gran incapacidad para reportar estos eventos", dijo Stokes. "Y probablemente sea posible en muchas especies que simplemente no vemos porque están físicamente separadas entre sí y, por lo tanto, no tienen la oportunidad de intentar aparearse".

Los investigadores no optaron por darle nombre al ave híbrida, pero otros híbridos naturales han recibido apodos como "oso grolar" para el híbrido oso polar-oso grizzly, "coywolf" para una criatura que es mitad coyote y mitad lobo y "narluga" para un animal con padres narval y ballena beluga.