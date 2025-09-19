Noah Lyles, indiscutible rey del 200 por cuarta vez consecutiva

Tokio, 19 sep (EFE).- El estadounidense Noah Lyles se reivindicó en los 200 metros lisos como el gran dominador de la distancia con su cuarto oro mundial consecutivo y, en su particular duelo con el botsuano Letsile Tebogo, campeón olímpico, se coló su compatriota Kenneth Bednarek, plata, y el jamaicano Bryan Levell, bronce.

Cinco días después del sinsabor que le dejó el bronce en los 100 metros, el atleta de Florida se recompuso para sacar su mejor versión sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio, donde no dejó margen de sorpresa a sus rivales y firmó una marca de 19.52, seis centésimas menos que la de Bednarek, segundo con 19.58. Tercero fue Levell (19.64) con marca personal.

El gran perdedor, sin duda, fue Tebogo, que de momento, a la espera de los relevos, tiene su cuenta de medallas a cero en Tokio tras ser descalificado en la final de los 100 y concluir cuarto estos 200 (19.65) a solo una centésima del bronce.

"Esto es parte del juego. No siempre se gana todo. Se aprende y ya veremos cómo salgo de esto. Sigue siendo una lección de humildad porque superé muchas lesiones yendo y viniendo de Europa. Volveré al trabajo ahora y espero volver más fuerte. Creo que aún tengo energía. No salió como esperaba esta noche pero estoy terminando la temporada sano, y esa es la mejor sensación. Noah se merecía este título. Yo espero correr el relevo con el equipo, pero ya veremos", dijo Tebogo tras la carrera.

Sexto, firmando una gran actuación, concluyó el dominicano Alexander Ogando con un crono de 20.01.

David Ramiro

Tokio, 19 sep (EFE).- El estadounidense Noah Lyles, que este viernes logró en Tokio su cuarta medalla de oro mundial consecutiva en los 200 metros igualando al jamaicano Usain Bolt, dijo que está "deseando que llegue 2027 (Pekín) para ser el único hombre con cinco títulos" en la distancia.

Noah Lyles se reivindicó con un tiempo de 19.52 en los 200 metros como el gran dominador de la distancia con su cuarto oro mundial consecutivo y, en su particular duelo con el botsuano Letsile Tebogo, campeón olímpico, se coló su compatriota Kenneth Bednarek, plata, y el jamaicano Bryan Levell, bronce.

"Estoy deseando que llegue 2027 para convertirme en el único hombre en ganar cinco títulos de 200. Hoy no tuve la misma salida que en la semifinal, pero sabía que seguía avanzando rápido. Estudié a mis competidores. Sabía que su impulso se notaría al acercarnos a los 150 metros, pero el mío se intensificaría después de alcanzar esa marca. Ser paciente fue lo más importante porque controlé la carrera", dijo Lyles, en conferencia de prensa.

"Sabía que algunos de los chicos se iban a tensar, pero me mantuve relajado y cumplí con mi tarea. Estoy orgulloso de poder demostrar todas mis habilidades", comentó el velocista de Florida, que no guardaba buenos recuerdos del estadio de Tokio.

"No tengo buenos recuerdos de los Juegos de Tokio 2021. En ese momento estaba deprimido pero esta vez tengo energía. Me encanta lo que hago y soy feliz. Tengo el mejor equipo de apoyo y el mejor público que podría haber pedido. Mi cara está rebosante de luz sobre Tokio. Es un momento increíble y de tanta alegría que recordaré para siempre. Ahora quiero ganar la medalla de oro en el relevo", concluyó.