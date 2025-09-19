Mastodon ofrece servicios de alojamiento, moderación y soporte de pago a las organizaciones

Mastodon ofrecerá servicios de alojamiento, moderación y soporte a las organizaciones como parte de sus planes para establecer una base financiera sostenible, que sigue a su implementación en casos concretos con instituciones públicas.

Las organizaciones que quieran operar en los servidores de Mastodon tiene ahora a su disposición nuevos servicios que la plataforma descentralizada ya ha puesto en marcha en instituciones públicas, como la Comisión Europea, el estado federado alemán Schleswig-Holstein y la ciudad francesa de Bois.

Los servicios que ofrecen incluyen el alojamiento en un servidor independiente con un equipo de Mastodon encargado de su gestión, a lo que se puede solicitar la moderación, o un modelo más reducido, basado en la colaboración a través del servicio de soporte.

"Estamos dando este paso al ofrecer alojamiento, moderación y soporte de pago a organizaciones más grandes para establecer un flujo de ingresos recurrente y fiable", explican desde Mastodon en un comunicado compartido en el blog oficial.

Aunque con esta oferta comercial Mastodon establece nuevas vías de ingresos, también ha matizado que su aspiración "sigue siendo que Mastodon se financie principalmente con contribuciones de la comunidad en el futuro".