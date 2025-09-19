Mar Flores zanja la polémica por el cumpleaños de Terelu: "Tranquilidad, no busquéis donde no hay más"

El posado de Terelu Campos en su fiesta de cumpleaños con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio, y su consuegro Carlo Costanzia di Costigliole, ha sido para muchos un "tartazo", o "una guantá sin manos" a Mar Flores tras la publicación de sus memorias. A pesar de los durísimos episodios que relata sobre su exmarido, acusándolo de maltratarla física y psicológicamente, de intentar hundirla, y de sustraer a su hijo de la guarderia y llevárselo a Italia sin avisarla poco después de su separación (llegando a estar meses sin saber nada del pequeño), la hija de María Teresa Campos no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional al italiano, dando fuerza a las informaciones que aseguran que Carlo hijo está muy enfadado con su madre por lo que cuenta sobre él y sobre su padre en su libro.

Ajena al posicionamiento de Terelu y Alejandra con Costanzia di Costigliole, la modelo ha reaparecido radiante en el histórico desfile con el que Carolina Herrera ha presentado su nueva colección Primavera/Verano 26 en la Plaza Mayor de Madrid y, con una llamativa tranquilidad, ha respondido a la prensa asegurado que no sabía de qué cumpleaños le hablaban, y además ha negado cualquier distanciamiento con su hijo a raíz de la publicación de su biografía.

Ha sido tras el desfile cuando los reporteros han querido saber la reacción de Mar a la entrevista que su exmarido dará en '¡De Viernes!' esta misma noche para responder a las durísimas acusaciones que hace en su libro, tras haber puesto el asunto en manos de sus abogados.

"Pero si ya os he atendido en el photocall, no me hagáis esto por la calle, por favor..." ha expresado agobiada. "No he visto nada, ya me he enterado del cumpleaños de Terelu. Con tranquilidad todo. Ya la felicité, felicidades. Por favor, no busquéis donde no hay más cosas. Por favor, me quedas tranquila, gracias" ha añadido, dejando entrever que no le ha afectado el posado de Costanzia di Costigliole con su consuegra.

Y ha sido cuando se le ha preguntado por la entrevista del padre de su hijo Carlo en televisión cuando Mar ha perdido la calma y, muy tensa, ha exclamado: "Muy bien, muchas gracias". "Esto no, ya os he atendido y os he contestado. No, ya esto no, me da vergüenza. Qué barbaridad!" ha zanjado molesta.