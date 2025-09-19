Agencias

La niebla en Santander obliga a desviar a Madrid vuelos procedentes de París, Málaga y Dublín y genera retrasos

La intensa niebla registrada a primera hora de la mañana de este viernes en Santander ha obligado, al menos, a desviar a Madrid tres vuelos de Ryanair procedentes de París, Málaga y Dublín que tenían prevista su llegada al aeropuerto 'Seve Ballesteros', afectando con ello también a las salidas previstas a estos destinos, que registran varias horas de retraso.

También, a causa de la niebla, se ha visto afectada la llegada de, al menos, un vuelo de Vueling procedente de Barcelona, que tenía que aterrizar en el 'Seve Ballesteros' a las 8.55 horas pero lo ha hecho con más de una hora de retraso, según la información ofrecida por AENA y las aerolíneas y consultada por Europa Press.

Ello supondrá también un retraso de la salida del vuelo de la aerolínea hacia la ciudad condal, que está previsto que salga a las 10.42, con más de una hora de retraso.

En el caso de los vuelos de Ryanair que han tenido que ser desviados, está previsto que partan a sus destinos sobre las 11.30 horas, lo que supone más de tres horas de retraso en el de París, que tenía previsto partir del 'Seve Ballesteros' a las 8.15 horas, y más de dos en los casos de los de Málaga y Dublín, que la tenían programada para las 9.00 y las 9.20, respectivamente.

