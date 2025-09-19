Agencias

Hard GZ sigue la estela de C. Tangana y le pone voz al himno del RC Celta de Vigo con un alegato a la emigración gallega

Por Newsroom Infobae

El rapero gallego Pedro Ruibal, conocido como Hard GZ, ha lanzado 'Voltarei', el nuevo himno que el Real Club Celta de Vigo usará en las competiciones europeas. El rapero sigue la estela de C. Tangana, que en 2023 compuso 'Oliveira Dos Cen Anos', himno oficial del centenario del club.

Así, el rapero hace un alegato a la emigración gallega y la utiliza como metáfora para acompañar al club, evocando el "hambre en Galicia". "Al horizonte parten los pobres, van por el acero, van por los barcos. Pan para el pueblo, pan para que el río vuelva", canta Hard GZ.

El tema, que arranca de manera melódica y termina acercándose al ritmo más violento al que acostumbra el rapero, mezcla el gallego y el castellano para narrar escenas de marineros y campesinos que echan de menos su tierra. El título y el estribillo prometen el regreso.

El lanzamiento de este nuevo himno celebra la clasificación para la UEFA Europa League 2025/26 del equipo celeste, que consiguió el año pasado su décima clasificación europea en la historia, 9 años después de la última.

