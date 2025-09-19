Eugenia Martínez de Irujo se desmarca, con unas contundentes palabras, de las memorias de Mar Flores

Eugenia Martínez de Irujo ha sido una de las asistentes al histórico desfile con el que Carolina Herrera ha presentado su Colección Primavera-Verano 26 en un escenario tan emblemático como la Plaza Mayor de Madrid. Acompañada por su marido Narcís Rebollo, la duquesa de Montoro ha lucido un diseño midi de seda de la firma en color azul cielo con estampado de flores rojas, y mantoncillo en el mismo tono a modo de pañuelo al cuello, convirtiéndose en una de las mejor vestidas de la inolvidable velada.

Un evento que tampoco se ha perdido su 'excuñada' Mar Flores, en el ojo del huracán tras la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', en las que se confiesa sobre los episodios más importantes de su vida, y en las que habla largo y tendido de su relación con Cayetano Martínez de Irujo, que se rompió en 1999 después de dos años juntos tras la publicación de sus imágenes con Alessandro Lequio en la cama en Roma en portada de la revista 'Interviu'.

A pesar de que el hijo de la duquesa de Alba ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada de la modelo, no ha dudado en desmentir esta versión y revelar que si su noviazgo llegó a su fin no fue ni por sus instantáneas con el italiano, ni por la oposición de su madre, sino porque pilló a Mar de viaje con Javier Merino cuando le había dicho que estaba cumpliendo con un compromiso profesional.

"¿Yo qué tengo que ver? Yo no tengo nada que ver" se ha desmarcado tajante Eugenia cuando le hemos preguntado por el libro de la madre de Carlo Costanzia, apuntando que es a Cayetano a quien tenemos que acudir y no a ella porque es él quien sale en la biografía de la modelo. "No va conmigo la historia" ha sentenciado.

Respecto a cómo se encuentra su hermano, que a tres semanas de su boda con Bárbara Mirjan ha pasado por el quirófano para someterse a una operación de espalda, la diseñadora ha asegurado que está "fenomenal", revelando que tienen muchas ganas de que llegue el enlace, al que acudirá la familia Alba al completo.