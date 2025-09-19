El alemán Jérôme Boateng anuncia su retirada a los 37 años

El defensa alemán Jérôme Boateng, campeón en el Mundial de Brasil 2014, ha anunciado este viernes su retirada como futbolista a los 37 años.

"El fútbol me ha dado mucho, ahora es el momento de seguir adelante. No porque tenga que hacerlo, sino porque estoy preparado. Estoy agradecido por todo. He jugado durante mucho tiempo para grandes clubes, para mi país. He aprendido, he ganado, he perdido", confirmó en un vídeo en Instagram.

Boateng debutó en la Bundesliga en 2007 en el Hertha de Berlín, y disfrutó de los mayores éxitos durante una década en el Bayern de Múnich, donde ganó dos Ligas de Campeones, nueve Bundesligas y cinco Copas de Alemania antes de abandonar la entidad en 2021.

Después jugó en el Olympique de Lyon, la Salernitana italiana y, por último, en el Linzer ASK austriaco, con el que rescindió su contrato, que iba hasta agosto de 2026, después de disputar solo 14 partidos.

Boateng fue 76 veces internacional con la selección de Alemania entre 2009 y 2018, con la que conquistó el título en el Mundial de Brasil 2014. También ganó la Eurocopa sub-21 en 2009.