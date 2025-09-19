Cayetano Rivera reaparece públicamente arropado por Isabel Díaz Ayuso, Ortega Cano, Norma Duval, o María del Monte

En un discreto segundo plano mientras espera a que la Justicia se pronuncie sobre su detención a finales del pasado mes de junio tras protagonizar un altercado con la Policía Nacional -que su abogado sostiene que fue una detención en la que hubo abuso de autoridad-, Cayetano Rivera ha retomado por todo lo alto su vida social asistiendo este jueves a la gala de los Premios Escaparate que se han celebrado en el emblemático Palacio de San Telmo de Sevilla.

Una reaparición pública en la que ha recibido un galardón por su labor como torero y en la que ha acaparado todas las miradas con un impecable esmoquin negro. Entre los premiados por la revista, además del hijo de Carmen Ordóñez, nombres como el de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, madrina de honor de la edición; la actriz Marisa Berenson; el bailaor Joaquín Cortés; la extenista Arantxa Sánchez Vicario; Julián López 'El Juli'; la periodista Inmaculada Casal, mujer de María del Monte.

Y aunque ante las cámaras Cayetano se mostró de lo más esquivo y huidizo, dejando en el aire cómo se encuentra, si hay novedades sobre sus problemas legales, y si es cierto que ha recuperado la ilusión al lado de una joven malagueña llamada Patricia, se le vio de lo más cercano y sonriente durante la velada con todos los invitados, entre los que han destacado Ágatha Ruiz de la Prada, José Ortega Cano, Rosa Benito, Chayo Mohedano, Norma Duval, o Raquel Bollo, convirtiendo la entrega de premios en una noche inolvidable.

"Todo bien gracias" ha repetido en varias ocasiones el exmarido de Eva González, "muy emocionado" por este reconocimiento en la temporada de su retirada después de un verano muy complicado por su detención y los problemas físicos que le han impedido cumplir con algunos de sus compromisos taurinos.