La Fiscalía española investigará posibles violaciones de derechos humanos en Gaza

Madrid, 18 sep (EFE).- La Fiscalía española informó este jueves de que investigará violaciones de derechos humanos en Gaza que pudieran constituir crímenes contra la humanidad cometidos por el Ejército de Israel.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto por el que acuerda la creación de un equipo de trabajo para determinar posibles violaciones del derecho internacional en Gaza y cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene una causa abierta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y emitió hace casi un año una orden de detención contra él.

