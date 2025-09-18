La autopsia en Indonesia de la española Matilde Muñoz indica que "murió por asfixia"

Yakarta/Lombok (Indonesia), 18 sep (EFE).- La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok el 2 de julio, revela que la mujer "murió por asfixia", lo que "fortalece la sospecha de que fue víctima de violencia", según el informe sobre el examen forense divulgado este jueves por la Policía de Indonesia.

"El examen reveló signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho", dice el comunicado de la Policía de Lombok Occidental, encargada de la investigación y al que tuvo acceso EFE.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el 30 de agosto en una playa de Senggigi, en la parte occidental de la turística isla indonesia de Lombok, después de que su círculo familiar y de amigas denunciaran su desaparición en julio.

La autopsia de la española, que habría cumplido 73 años este mes, fue realizada el pasado 4 de septiembre en el hospital policial de Mataram, en Lombok.

Según el comunicado policial de hoy, los hallazgos del examen forense revelaron que la asfixia que habría acabado con la vida de Muñoz se debió al "traumatismo contuso" que padeció en la parte superior del cuerpo, lo que "refuerza la sospecha de que murió como resultado de violencia".

"El cuerpo fue encontrado boca abajo, con ropa y joyas, incluyendo dos collares con colgantes de una concha y una figura de Buda", añade el texto, que indica que la autopsia es crucial para la investigación.

La Policía de Lombok detuvo el mes pasado a dos hombres, un empleado del hotel Bumi Aditya donde se alojaba Muñoz en la zona de Senggigi y un extrabajador del mismo, quienes afirmó que confesaron matar a la mujer en su bungaló del establecimiento la madrugada del 2 de julio.

Según los testimonios de los sospechosos, compartidos previamente por la Policía y repetidos en el comunicado de este jueves, el cadáver de Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días.

Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo; a continuación, en agosto, se llevó a una parcela vacía fuera del hotel; y finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".

Los sospechosos se encuentran detenidos en una celda de la comisaría de Lombok Occidental.

La Policía de Lombok dice hoy que "continúa completando la ficha del caso" para "que pueda ser entregado a tiempo a la Fiscalía y asegurar una investigación completa" de lo ocurrido. Subraya también que los sospechosos "serán acusados de asesinato premeditado" y de "robo con violencia resultando en muerte".

La investigación policial ha especificado que le robaron 3 millones de rupias (unos 182 dólares), el equivalente al salario medio mensual en el país en desarrollo.

Experimentada viajera, Muñoz había llegado en junio a Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas desde hacía años, en ese mismo hotel.

Pese a los varios desplazamientos del cadáver, según la investigación policial, y a que el cuerpo en principio pasó gran parte tiempo en el hotel -un rudimentario establecimiento con bungalós a medio kilómetro de la playa donde se halló el cuerpo-, la investigación de momento solo contempla dos sospechosos.

La familia y amigas de Muñoz han insistido en público en sus sospechas de que pudiera haber más implicados, en concreto empleados del hotel.EFE

