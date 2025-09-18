El proyector compacto Hisense M2 Pro lleva el cine a casa en calidad 4K y hasta 200 pulgadas

El modelo M2 Pro integra un zoom óptico que permite modificar la distancia y el tamaño de la imagen proyectada entre 65 y 200 pulgadas sin reducir la calidad visual, una característica que, según la nota de prensa de Hisense, diferencia este proyector portátil al preservar la resolución nativa 4K en todo su rango de proyección. El anuncio de este dispositivo amplía la gama Laser TV de la marca y responde a la demanda de soluciones de cine en casa más flexibles y transportables, según informó la propia empresa.

Tal como detalló Hisense, el M2 Pro es un proyector compacto que utiliza tecnología láser avanzada junto a algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la experiencia visual en entornos domésticos. La miniaturización de los sistemas láser, combinada con el procesamiento inteligente de imagen, ha permitido desarrollar un equipo ligero y fácil de trasladar dentro del hogar, orientado a quienes buscan trasladar la proyección de alta definición a diferentes estancias o incluso a superficies no convencionales.

El equipo incorpora la tecnología 'AI 4K Clarity', que agrupa diferentes procesos de mejora automática en tiempo real. Según publicó Hisense, este conjunto incluye un escalador inteligente a 4K (AI 4K Upscaler) capaz de aumentar la resolución de los contenidos originales; un reductor de ruido en la imagen (AI Noise Reduction) que favorece la nitidez en ambientes de distintos niveles de luminosidad, y un sistema denominado AI HDR Upscaler, que manipula el contraste de forma dinámica para reproducir una experiencia visual cercana a la que ofrecen las salas de cine comerciales.

Para generar imágenes de alta definición, el M2 Pro emplea más de dos millones de microespejos asociados a una matriz DLP de alta precisión. Esta arquitectura, según consignó el comunicado de la marca, proporciona imágenes de calidad 4K real en tamaños expansibles según la necesidad del usuario. Está equipado con la tecnología patentada Pure Triple Colour Laser, sistema basado en fuentes de luz láser independientes —roja, verde y azul— para ampliar significativamente el espectro cromático reproducido, superando el rango de color estándar de otros proyectores convencionales.

En el ámbito del sonido, el M2 Pro apuesta por la integración total: su compatibilidad con Dolby Audio y DTS Virtual:X permite obtener un entorno sonoro envolvente sin necesidad de recurrir a altavoces externos adicionales. Esta característica, según detalló Hisense, simplifica la instalación y uso del dispositivo, haciendo posible su funcionamiento inmediato en cualquier lugar del hogar.

La funcionalidad inteligente del equipo se apoya en el sistema operativo VIDAA Smart OS. Esta plataforma permite acceso directo a múltiples servicios de streaming, incluyendo Netflix, YouTube y Disney+, según reportó la nota de la compañía. Además, la compatibilidad con el estándar Dolby Vision y una variedad de formatos HDR refuerza las capacidades del proyector tanto para contenidos de vídeo bajo demanda como para sesiones de videojuegos, asegurando una calidad de imagen ajustada a los últimos requerimientos en entretenimiento digital.

Otra característica destacada es la adaptación automática de la proyección a distintos tipos de paredes. Según informó Hisense, el sistema de corrección automática de enfoque, la corrección trapezoidal y un ajuste de color de pared con siete perfiles distintos optimizan la imagen incluso en superficies que no sean blancas, facilitando el uso flexible del dispositivo en distintos contextos domésticos.

Con la presentación del M2 Pro, Hisense sostiene que la demanda de cine en casa portátil y de fácil configuración encuentra una nueva opción, apoyada en avances técnicos como el zoom óptico de alta precisión y la integración de soluciones de mejora por inteligencia artificial. Según la información publicada por el fabricante, la propuesta apunta a usuarios que buscan calidad 4K y sonido envolvente en un producto compacto y transportable, adaptado a la diversidad de espacios y necesidades del hogar actual.