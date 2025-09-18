Belén Rodríguez habla claro tras la presencia de Carlo Costanzia en el cumpleaños de Terelu: "Se ha posicionado"

En el ojo del huracán tras los delicados y desgarradores episodios que cuenta Mar Flores sobre su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole en sus memorias, 'Mar en calma' -acusándolo de maltratarla física y psicológicamente, de haber intentado hundirla, y de sustraer a su hijo Carlo de la guardia cuando era muy pequeño, y llevárselo a Italia durante meses sin decirle nada-, el italiano ha reaparecido en la fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos este miércoles en Madrid.

Su posado en familia, junto al ex de la modelo, su hija Alejandra Rubio y su yerno, toda una declaración de intenciones por parte de la presentadora, que parece haberse posicionado con su consuegro tras la publicación de la biografía de Mar, a la que por cierto ni siquiera invitó a la celebración.

Y aunque Terelu ha justificado la presencia de Costanzia di Costigliole en el cumpleaños porque tiene muy buena relación con él y es el abuelo de su nieto, negando que haya sido un zasca a su consuegra -en medio de rumores de que Carlo hijo estaría muy enfadado con su madre y no se hablaría con ella tras leer su libro- su amiga Belén Rodríguez se ha mojado y ha hablado alto y claro sobre el posado de la presentadora con el italiano.

"No sé si un zasca en sí, pero que se ha posicionado con una de las partes, por supuesto" ha sentenciado, apuntando rotunda que si Mar ni siquiera estaba invitada a la fiesta -como le ha dicho la prensa- "entonces sí ha sido un zasca, claro".

Respecto a en qué punto está su relación con Terelu tras meses distanciadas y haber protagonizado un enfrentamiento en el plató de 'TardeAR', Belén ha confesado que el "hacha de guerra" ya está enterrada: "Yo no soy rencorosa, Terelu tampoco. Hemos pasado escalones, diría yo, y la verdad es que no he hablado con ella, pero son 60 años, la vida es muy corta y tampoco estamos para guardar rencores. Terelu y yo formamos parte de la misma vida, de la misma familia, y tarde o temprano nos tenemos que encontrar".