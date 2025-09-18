Agencias

Abanca y Casa de América crean una galería para colaborar en la difusión del arte y la cultura iberoamericana

Abanca y Casa de América han inaugurado este jueves un nuevo espacio expositivo en la sede del Palacio de Linares (Madrid) denominado 'Galería Casa América - Abanca', con el objetivo de colaborar en la difusión del arte y la cultura iberoamericana.

La nueva galería se ha estrenado con la exposición 'Arte entre continentes. Colección Abanca' que ofrece un recorrido de ida y vuelta entre artistas de diferentes países y escuelas, unidos por los vínculos entre América y Europa; a través de 62 pinturas, esculturas y fotografías de artistas como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí o Max Ernst.

"Hoy inauguramos unas instalaciones modernas, mejor iluminadas y con las necesarias condiciones de seguridad para acoger las obras de una exposición que refleja bien el espíritu de conexión que nos une hoy a Casa de América y Abanca, y también la labor de esta Casa desde hace 35 años: renovar puentes, descubrir convergencias y mostrar al público la riqueza, diversidad y pujanza de la comunidad iberoamericana", ha expresado el director general de Casa de América, León de la Torre Krais.

En el acto de apertura, que ha congregado a más de un centenar de representantes del mundo cultural y empresarial, De la Torre ha trasladado que, gracias a la colaboración con Abanca --miembro de su alto patronato--, el consorcio ha remodelado completamente sus salas de exposiciones para afianzarse "en el corazón del eje cultural Prado-Recoletos".

"DIFUNDIR LA CULTURA Y EL ARTE IBEROAMERICANO"

Por su parte, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, ha destacado la "importancia" del acuerdo de colaboración suscrito entre el banco que preside y Casa de América, con el propósito de contribuir a difundir la cultura y el arte iberoamericano a través de la organización de actividades culturales en el Palacio de Linares.

"Desde Abanca y desde Afundación, impulsora de nuestra acción educativa y cultural, buscamos cómo estimular los intercambios; cómo facilitar la mutua comprensión y los acuerdos entre ciudadanos e instituciones de aquí y de allá", ha expuesto.

Asimismo, Escotet ha subrayado que "la idea de encuentro se ha convertido en la metáfora predominante para entender los lazos culturales de más de cinco siglos entre Europa y América", alegando así que 'Arte entre continentes' es "una escenificación concreta de esa poderosa metáfora".

También han asistido al evento el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas; el director general de RSS y Comunicación de Abanca y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; y el responsable de la gestión artística de la Colección Abanca, Diego Cascón, que ha realizado una visita guiada a la muestra.

La Colección de Arte Abanca integra más de 1.300 obras que tienen como eje vertebrador el arte moderno y contemporáneo, bajo la representación de más de 200 artistas y obras realizadas en diversos medios y formatos.

