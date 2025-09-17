Crónica del Liverpool - Atlético de Madrid: 3-2

El Atlético de Madrid ha perdido este miércoles por 3-2 en su visita al Liverpool FC durante su primer partido dentro de la fase de liga en la Champions League, siendo trasquilados los colchoneros por un inicio arrollador del equipo local gracias al papel estelar de Mohamed Salah y por un cabezazo de Virgil van Dijk en las postrimerías.

En un Anfield repleto, el delantero egipcio creó la primera ocasión de peligro en cuanto arrancó el duelo y fue objeto de falta al borde del área. Él mismo la ejecutó de zurdazo a un palmo del césped y Andrew Robertson lo desvió, junto a la barrera, cambiando la trayectoria e imposibilitando que Jan Oblak pudiera hacer nada por evitar el 1-0.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone acusaron el golpe y encajaron el 2-0 un par de minutos más tarde, tras otra jugada individual de Salah por la banda derecha hasta combinar con Ryan Gravenberch, meterse en el área rival a tenor de esa pared y batir a Oblak con un zurdazo potente y raso al palo más alejado, marca de la casa del egipcio.

Después del 'shock' de verse dos goles abajo en seis minutos, el conjunto madrileño salió del caparazón sobre todo por su banda derecha. Ahí Giacomo Raspadori conectaba con Giuliano Simeone y Marcos Llorente para buscar profundidad y alguna vía de pase a Antoine Griezmann, única referencia ofensiva de un Atlético sin el renqueante Julián Álvarez.

Tampoco estaban Álex Baena, Thiago Almada y Johnny Cardoso, ausentes todos por lesión, y en el banquillo esperaba Alexander Sorloth a ser posible revulsivo. Pero para eso, la distancia en el marcador ya era un problema y los 'reds' amenazaron más veces a Oblak antes del descanso, en especial por mediación de Alexander Isak y el omnipresente Salah.

Tuvo dos oportunidades de marcar el sueco con sendos derechazos desde la frontal del área, habiéndose ido en paralelo desde la izquierda, pero ambos se fueron desviado. Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai eran otros quebraderos de cabeza para el Atlético, pues entre ambos mediapuntas cuajaron otra ocasión que desbarató la defensa visitante de milagro.

Lo mejor antes del descanso para el equipo del 'Cholo' estaba siendo el resultado, pues los pupilos de Arne Slot se merecían un mayor premio. Pero no solo no lo consiguieron, sino que encajaron el 2-1 en una acción aislada en el tiempo añadido por una combinación del 'Cholito' Giuliano y que Llorente culminó raudo con un punterazo al estilo de fútbol sala.

El dorsal 14 colchonero se lo dedicó a The Kop, ya que desde ahí lo habían abucheado cada vez que tocaba el balón, en recuerdo de sus goles que en marco de 2020 costaron la eliminación 'red' en octavos de final. Ese tanto podía haber provocado un escenario distinto en la reanudación, pero del intermedio volvieron los jugadores con igual semblante.

En el 52' hizo el 'Cholo' si primer cambio, Koke Resurrección por 'Jack' Raspadori, si bien Slot respondió con una triple sustitución y el fondo de armario iba a ser vital. Por parte visitante, Sorloth reemplazó a un Griezmann gris mientras enfrente a Szoboszlai y Wirtz se le había unido la pieza de Hugo Ekitiké, que junto a húngaro tuvo otra ocasión.

Tras una cabalgada del húngaro, éste abrió al lado derecho y Salah estrelló su zurdazo en el poste ante la salida de Oblak. Luego el acercamiento de Ekitiké fue a raíz de una acción coral y donde él mandó alto un remate forzado de rodilla. Pese a ver otras piezas delante, Javi Galán seguía sufriendo y emparejarse con Salah era difícil de lidiar.

Esa espalda intentó pillar el Liverpool una y otra vez, así que las entradas al terreno de juego de Nahuel Molina y más adelante de Marc Pubill rehicieron a un Atlético que merodeó el 2-2 en un lance aislado de Llorente con un derechazo lejano por encima del travesaño. Aguantaba el plantel madrileño, pero el resultado adverso obligaba a hacer más.

Y en esas, casi de la nada, apareció Llorente para amargar otra vez a las gradas inglesas con una semivolea en el minuto 81 desde la corona del área, que rozó en un oponente y dibujó una parábola hasta entrar en la portería por encima de Alisson Becker. Eso sí, los de Slot no cejaron en su empeño porque el estadio se lo había pedido con sus cánticos.

Cabeceó dos veces Virgil van Dijk en sendos córneres, el segundo de ellos cantado como gol por las gradas por el efecto óptico. Faltaba el tiempo de prolongación, de cuatro minutos, y Anfield apretó más si cabe a cada balón bombeado a las inmediaciones de un Oblak con tarea, como por ejemplo despejando de puños un centro goloso de Salah a Ekitiké.

Eso sirvió como antesala del 3-2, obra de Van Dijk con un inapelable frentazo en un córner sacado por Szoboszlai. Con el 'Cholo' expulsado por protestar, Anfield gozó de pie los instantes que quedaban e incluso rozaron la celebración de un cuarto tanto debido a un contragolpe guiado por Salah y que Ekitiké malgastó con un remate picado poco ortodoxo.

La respuesta in 'extremis' del Atleti fue un cabezazo de Sorloth, a centro desde la banda derecha y que Alisson atrapó sin problemas para confirmar la primera victoria 'red' en esta Liga de Campeones 2025/26, a la vez que otro traspié de un equipo colchonero que se queda a medias de todo en este principio de curso tanto en torneo doméstico como europeo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LIVERPOOL, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (2-1 al descanso).

--ALINEACIONES.

LIVERPOOL: Alisson; Frimpong (Bradley, min.58), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, min.87); Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz (Ngumoha, min.74); Salah, Isak (Ekitiké, min.58) y Gakpo (Mac Allister, min.58).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, Gallagher (Molina, min.61), Barrios, Nico González (Pubill, min.77); Raspadori (Koke, min.52) y Griezmann (Sorloth, min.61).

--GOLES:

1-0, min.4: Robertson.

2-0, min.6: Salah.

2-1, min.45+3: Llorente.

2-2, min.81: Llorente.

3-2, min.90+2: Van Dijk.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Bradley (min.70) por parte del Liverpool, y a Le Normand (min.32) y Lenglet (min.45+4) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Anfield.