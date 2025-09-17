Alejandra Rubio, visiblemente incómoda, da la cara tras salir a la luz el enfado de Carlo Costanzia con Mar Flores

Tal y como publica este miércoles en su portada la revista 'Semana', la publicación de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', podría significar un antes y un después en la relación de la modelo y su hijo Carlo Costanzia. Según la publicación, al novio de Alejandra Rubio le habría sentado fatal que su madre hable en el libro de sus adicciones, sus problemas de salud mental y paso por la cárcel, y que también haya revelado episodios muy delicados que dejan en muy mal lugar a su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, al que está muy unido.

De ahí que furioso tras leer lo que su progenitora ha relatado en su biografía, Carlo intentanse romper el contrato con el programa de TVE en el que va a participar como pareja de Mar, 'Decomasters'. Al no conseguirlo, al actor no le ha quedado más remedio que reencontrarse con la maniquí en el rodaje del talent, siendo más que evidente su tensión y su distanciamiento, ya que según los testigos no se habrían dirigido la palabra en las 8 horas que habrían estado juntos grabando.

Una ruptura de Carlo con su madre tras la que Alejandra ha tenido que dar la cara por su pareja en 'Vamos a ver'. Visiblemente incómoda y haciendo aspavientos la hija de Terelu Campos ha negado la mayor asegurando que se están diciendo "cosas que no tienen que ver con la realidad". "Carlo es una persona muy disciplinada en el trabajo, es súper majo, hay buen rollo y hace lo que tiene que hacer, pero en el trabajo hace va muy centrado y va a lo que tiene que ir" ha justificado.

"No hay ningún problema, están rodando todos los días juntos y él va a lo ue va, se toma el trabajo súper en serio. No hay mal rollo" ha asegurado sin demasiada convicción, insistiendo en que si no se ha visto a su novio en actitud cómplice y cercana con su propia madre es simplemente porque se toma muy a pecho sus compromisos profesionales.

Dejando en el aire si Carlo ha leído las memorias de Mar, aunque ha confirmado que ella sí lo ha hecho "porque soy la que lee en mi casa", Alejandra ha admitido que madre e hijo no se habían visto hasta su reencuentro en el rodaje de 'Decomasters', confesando que no han hablado "porque no ha habido ocasión porque se tiran ahí grabando tropecientas horas".

Y aunque hasta ese momento ha intentado sonreír y dar normalidad al asunto, cuando le han preguntado si el día de mañana le gustaría que su hijo Carlo -que cumple un año el 6 de diciembre- leyese la biografía de su abuela por los delicados episodios que cuenta sobre su padre y sobre su abuelo, Alejandra ha reaccionado muy tensa: "Yo quiero que mi hijo viva feliz y tranquilo y ajeno a todos los problemas que pueda haber. Que sea lo más feliz que pueda".

"Te acabo de contestar perfectamente sin decir sí o no, yo no acostumbro a decir en televisión cómo voy a educar a mi hijo. Lo que quiera decirle su padre, lo que tenga que hablar Carlo con su hijo lo hará el día de mañana" ha añadido tajante, dejando entrever que no le ha sentado bien lo que Mar dice de su pareja en sus memorias.

Y aunque ha intentado cortar el tema, la colaboradora ha acabado revelando que "lo que se supone que Carlo piensa del libro no se lo ha dicho absolutamente a nadie más que a mí. Eso no lo sabe nadie más que yo", por lo que no ha dudado en cuestionar las fuentes de 'Semana' sobre el disgusto de Costanzia con la biografía de su madre.

Sin embargo, sí ha reconocido que 'Mar en calma' "es obvio que no es plato de buen gusto para nadie. Esto ha sido una bomba a nivel público para nosotros y todo el mundo de nuestro entorno, es una cosa más añadida que hace que volvamos a tener prensa, que se hable, que se comenten cosas que hace mucho tiempo que no se comentaban...".

Una clara referencia a su suegro, Carlo Costanzia, al que casualemnte fueron a visitar a Turín días antes de la publicación del libro, cuando ellos ya lo habían leído. "Fuimos a Italia como una de las tantas veces que vamos a ver a la familia. Yo no voy a dejar de hablar a mi suegro, al que quiero y al que tengo un cariño increíble. Yo no tengo que meterme en esto, voy a seguir mi vida normal y si implica ir a Turín a ver a la familia de Carlo que es mi familia, pues iré" ha sentenciado tras asegurar que el motivo de su viaje no fue mostrar su apoyo al italiano por lo que Mar cuenta sobre él.

¿Y habrá pronto reencuentro con la modelo? Como ha asegurado muy seria, "pues en cualquier momento, porque tenemos un niño en común".