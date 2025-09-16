Condenado a cadena perpetua el joven que apuñaló a un policía durante el mitin contra el islam de Mannheim

La Justicia de Alemania ha condenado este martes a cadena perpetua al atacante del mitin contra el islam que tuvo lugar en junio de 2024 en la ciudad de Mannheim y que se saldó con un agente de la Policía muerto y otros cinco heridos por arma blanca.

El acusado, un joven de 26 años de origen afgano que residía en Alemania desde 2014 y ha sido identificado únicamente como Sulaiman A., ha sido hallado culpable de los cargos que se le imputaban en relación con el ataque.

Así, ha sido condenado también por cuatro intentos de asesinato, tal y como ha explicado un tribunal de la ciudad de Stuttgart, situada en el sur del país, que ha resaltado la gravedad de los cargos que se le imputaban.

Un total de seis personas resultaron heridas a causa del ataque, que tuvo lugar durante un acto islamófobo en una plaza de Mannheim el 31 de mayo de 2024. El mitin había sido organizado por el Movimiento Pax Europa, contrario al islam, que a pesar de lo sucedido siguió adelante con otros actos públicos de este tipo.

El agente de Policía, de 29 años, resultó gravemente herido y tuvo que ser puesto en coma inducido. Sin embargo, falleció dos días debido a la gravedad de las heridas sufridas cuando trató de reducir al atacante, que recibió varios disparos.