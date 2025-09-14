Agencias

Muere a tiros el jefe de seguridad del alcalde de Arauca (Colombia)

Por Newsroom Infobae

Guardar

El subinspector de Policía y jefe del equipo de seguridad del alcalde del departamento colombiano de Arauca, Jorge Armando Tapia, ha perdido la vida tras ser alcanzado por varios disparos a última hora de este sábado mientras se encontraba en un local de ocio nocturno en el sector de El Remolino.

El Ayuntamiento de Arauca ha confirmado el suceso a través de un escueto comunicado oficial, en el que ha expresado su pesar por el fallecimiento de Tapias, quien ha formado parte del equipo de seguridad del mandatario durante el último año y medio.

"La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de quien hacía parte del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza. En este difícil momento, expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, reconociendo la entrega y el compromiso con los que cumplió su labor", reza el escrito compartido por las autoridades del municipio a través de redes sociales.

Tras conocerse el crimen, las mismas autoridades han puesto en marcha un operativo especial de seguridad con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del homicidio, del que por el momento no se conocen más detalles

Tapias ostentaba el rango de subinspector de la Policía Nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La defensa aérea rusa intercepta 80 drones ucranianos sobre distintas regiones del país y sobre el mar de Azov

La defensa aérea rusa intercepta

China inicia una investigación antidumping contra chips analógicos de EEUU

China inicia una investigación antidumping

Exteriores convoca a la encargada de negocios de Israel tras las "declaraciones falsas" de Netanyahu

Exteriores convoca a la encargada

Las FDI asaltan la casa del activista palestino Basel Adra, ganador de Oscar por el documental No Other Land

Las FDI asaltan la casa

Ecuador inicia pago de compensaciones a transportistas afectados por eliminación del subsidio al combustible

Ecuador inicia pago de compensaciones