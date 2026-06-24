Uno de los detenidos por asaltar a un octogenario en Palma es canterano del Villarreal CF

Uno de los tres jóvenes detenidos por supuestamente asaltar a un octogenario en su vivienda de Palma y robarle una cadena de oro juega en las categorías inferiores del Villarreal CF.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado en un domicilio del barrio de La Soledad, donde accedieron tres jóvenes y violentamente acometieron contra el morador.

Le arrancaron una cadena de oro que portaba en el cuello a la víctima, quien sufrió diversas lesiones, y abandonaron el domicilio a la carrera.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y comprobó que los tres jóvenes habían abandonado la isla, dos de ellos por vía aérea hacia Barcelona, donde fueron arrestados.

El tercer implicado ya había abandonado la isla previamente en ferry a Barcelona y como estaba en paradero desconocido se emitió una orden de detención. Los investigadores determinaron que este tercer sospechoso había sido el encargado de vender la cadena de oro, que ha sido recuperada y devuelta a su legítimo propietario.

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Según ha informado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, uno de los dos arrestados es canterano del Villarreal CF, cuyo primer equipo disputa LaLiga EA Sports. El otro, han apuntado las fuentes, también se cree que juega en las categorías inferiores de otro club de fútbol.

Además del robo en La Soledat, según informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los investigadores imputan hasta 13 robos con violencia en la vía pública y en portales de edificios, normalmente a personas de avanzada edad, a los dos detenidos en Barcelona.

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La investigación, en cualquier caso, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.