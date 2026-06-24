La UA felicita al primer ministro de Etiopía por la aplastante victoria de su partido en las generales

La Unión Africana (UA) ha felicitado al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, por la victoria de su partido en las elecciones generales celebradas el 1 de junio, en las que su formación, el Partido de la Prosperidad (PP), se hizo con una amplia mayoría al obtener 438 de los 501 escaños en juego.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, ha felicitado al Gobierno y el pueblo etíope por la "celebración exitosa" de los comicios, que "han demostrado el compromiso de los etíopes a la hora de seguir consolidando la democracia como pilar del desarrollo socioeconómico".

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Asimismo, ha ensalzado la "profesionalidad" de la comisión electoral del país y ha reiterado el compromiso del bloque a la hora de "consolidar la gobernanza democrática en los Estados miembro de la UA a través de unos procesos electorales creíbles, pacíficos y transparentes", según un comunicado.

La Oficina Nacional de Elecciones de Etiopía (NEBE, por sus siglas en inglés) anunció el 21 de junio que el PP habría obtenido una mayoría absoluta en las elecciones, en las que Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social (EZEMA) quedó en segundo lugar con trece escaños, por los seis del Movimiento Nacional de Amhara (NaMA).

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Por detrás quedó la plataforma Sidama, con tres representantes, así como otras formaciones regionales y candidatos independientes que también lograron escaño en las elecciones, un nuevo espaldarazo para Abiy, quien ha hecho frente a crecientes críticas durante los últimos años tras un inicio fulgurante de su mandato, por lo que obtuvo incluso el Premio Nobel de la Paz.

La votación, que se saldó sin informaciones sobre incidentes, tuvo lugar en medio del repunte de las tensiones en las regiones de Tigray y Amhara (norte) y ante la intensificación de los conflictos y las luchas por el poder en torno al Cuerno de África, que han generado preocupación por una posible guerra a gran escala en el país.

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El PP era considerado el gran favorito, entre denuncias por parte de la oposición sobre el aumento de la represión contra el espacio cívico y la falta de verdaderas oportunidades para competir en las urnas y lograr un cambio del ciclo político abierto tras la llegada del jefe del Ejecutivo al cargo en abril de 2018.