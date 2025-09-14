El Rey Juan Carlos reúne a la Infanta Elena, su sobrina Simoneta e Irene Urdangarin en una cena en alta mar

La Infanta Elena, Irene Urdangarin y Simoneta Gómez-Acebo sorprendían a todos dejándose ver en Sanxenxo este sábado al lado del Rey Juan Carlos con motivo de las regatas en las que está participando el emérito... pero lo cierto es que había un motivo de peso por el que estar allí.

El monarca no sólo disfrutó de la compañía de sus familiares durante el día, también por la noche, en una cena organizada en alta mar con sus amigos más cercanos. De lo más idílico Don Juan Carlos I pudo reunirse con su hija, su sobrina y su nieta y juntarlas con su tripulación a bordo de una embarcación que sirvió de restaurante flotante este sábado.

Se trata de la primera vez que la hija de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin viaja hasta Sanxenxo para reencontrarse con su abuelo. Su madre es la que menos se ha dejado ver por allí, ya que la Infanta Elena aprovecha muy a menudo las visitas de su padre para compartir juntos su afición por este deporte.

Simoneta, que goza de una muy buena relación con el monarca, también ha viajado hasta el norte en otras ocasiones para aprovechar el tiempo con su tío y seguir compartiendo momentos, por eso este fin de semana no dudó en estar a su lado.

La visita del emérito a Galicia este fin de semana se ha producido en mitad de la polémica por la 'no publicación' de sus memorias, pero la editorial Planeta se ha pronunciado esta semana y ha anunciado que las publicará en la primera semana de diciembre. Según Planeta, son "unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de la historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal".