Sonsoles Ónega celebra el fichaje de Mar Flores como colaboradora de 'YAS'

Convertida en la absoluta protagonista del momento por la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', Mar Flores ha visitado este jueves el plató de 'Y ahora Sonsoles' y, además de abrirse en canal sobre algunos de los episodios más controvertidos y dolorosos de su vida, ha anunciado su nuevo e inesperado proyecto profesional.

Y es que tras su paso por el programa presentado por Sonsoles Ónega en su primera temporada en 2022, la modelo regresa por todo lo alto tres años después y se suma al elenco de colaboradoras del magazine de Antena 3, entre las que se encuentran Ana Obregón -con la que promete protagonizar más de un encontronazo por Alessandro Lequio-, María del Monte, Tamara Gorro, o María José Suárez, con la que también tiene alguna que otra cuenta pendiente después de que en su día se contase que Mar filtró a un paparazzi la incipiente relación de la andaluza y Álvaro Muñoz Escassi a cambio de dinero. Una traición que habría dinamitado su amistad de años.

Sin duda, un importante fichaje para 'YAS', que esta semana ha protagonizado una batalla de lo más reñida por el liderazgo de audiencias con el nuevo programa de Joaquín Prat en las tardes de Mediaset, 'El tiempo justo'.

Consciente de que con el regreso de Mar como colaboradora se ha llevado un tanto que dará mucho que hablar, Sonsoles ha expresado que "Mar vuelve a la que fue su casa en nuestra primera temporada, y la verdad que con mucha ilusión porque ella tiene muchas ganas de hacer tele".

"La verdad es que la he visto en calma. A pesar del tsunami y de la intensidad de la entrevista creo que ha estado muy bien, muy serena" ha confesado tras su 'cara a cara' con la modelo, reconociendo que aunque en "aquella época no estaba yo muy pendiente de la crónica social, verlo todo junto te hace coger el aire varias veces" por la dureza de los episodios vividos por Mar.