Morant reclama a las comunidades autónomas una mejor financiación de las universidades públicas

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado este viernes a las comunidades autónomas, "también a la Comunitat Valenciana", una mejor financiación de las universidades públicas.

Morant ha realizado estas declaraciones ante los medios antes del acto de apertura del curso en la Universitat Jaume I de Castellón, sobre la que ha dicho que cuenta con "excelencia reconocida en todos los rankings".

La ministra ha recordado que en el último año el Gobierno de España invirtió en las universidades 1.000 millones de euros. "Esa es la muestra de cómo nosotros sí que invertimos en la universidad pública, también como garantía de investigación, y queremos que quien tiene las competencias, que es la comunidad autónoma, haga lo suyo y no pongan en peligro la universidad pública", ha apuntado.

La ministra ha indicado que este es el último año de la rectora Eva Alcón, "que además de ser una magnífica rectora de la UJI, es también la presidenta de la CRUE", y ha subrayado que en estos dos años como ministra ha podido trabajar de la mano de Eva Alcón "como representante de todas las voces de las universidades españolas públicas y privadas" y que han hecho "grandes avances".

Como ejemplo, Morant ha destacado que próximamente se llevará al Consejo de Ministro el Real Decreto para asegurar y garantizar la calidad de las universidades públicas y privadas en España. "Hemos de acabar con esa proliferación de universidades privadas que no tienen la calidad suficiente, que se aprueban en las comunidades autónomas incluso con criterios desfavorables de calidad por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades", ha añadido.