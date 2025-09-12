Agencias

El Ejército de Malí anuncia operaciones militares y arrestos de terroristas en el suroeste del país

El Ejército de Malí ha anunciado este jueves el arresto de diez "presuntos terroristas" en la región suroccidental de Kayes y el ataque contra varias "posiciones estratégicas de líderes terroristas" en la propia localidad de Kayes, en Yelimane y en Nioro, ambas en la misma región.

Así lo ha indicado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa), que han advertido asimismo, a través del comunicado sobre los ataques, de que las operaciones militares antiterroristas "continúan día y noche" y que el éxito de las mismas "confirman una vez más que no estarán seguros en ningún lugar del territorio nacional".

Paralelamente, la institución castrense ha comunicado la confiscación de múltiples motocicletas y de una veintena de teléfonos móviles, en el marco de unas investigaciones en colaboración de la inteligencia del país que todavía continúan.

"El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas elogia la pronta respuesta y el profesionalismo de las FAMa", reza el comunicado referente a los arrestos, en el que el organismo "también insta a la población a mantener una mayor vigilancia". "La búsqueda y neutralización de terroristas, así como la seguridad de la población y sus bienes, siguen siendo la prioridad", ha concluido.

