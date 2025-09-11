Agencias

Trump, tras la condena a Bolsonaro por golpe de Estado: "Me ha parecido muy sorprendente"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado "sorprendido" de que el Tribunal Supremo de Brasil haya decidido este jueves por mayoría condenar al expresidente de brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

"He visto el juicio. Conozco (a Bolsonaro) bastante bien. Era un líder extranjero, un buen presidente de Brasil, y me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera", ha declarado ante los medios de comunicación al salir de la Casa Blanca para dirigirse a Nueva York.

Trump ha comparado el caso de Bolsonaro con su propia experiencia con la justicia estadounidense: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Solo puedo decir que le conocí como presidente de Brasil y era un buen hombre", ha agregado.

Tras sus comentarios, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha adelantado que "Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas". "La persecución del sancionado violador del Derechos Humanos Alexandre de Moraes continúa, ya que él y otros miembros del Supremo han decidido injustamente encarcelar a Bolsonaro", ha dicho a través de X, en referencia al juez relator del caso.

Bolsonaro se ha convertido este jueves en el primer expresidente de Brasil en ser condenado por intento de golpe de Estado, en relación con una trama para perpetuarse en el poder tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, el Tribunal Supremo ha condenado a otros siete acusados que también forman parte del núcleo central de la citada trama. Ahora, el alto tribunal entra en la fase para determinar las sentencias de cada uno de ellos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ACT. El Athletic Club concreta el fichaje de Aymeric Laporte hasta 2028

ACT. El Athletic Club concreta

Al menos ocho muertos y más de 90 heridos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Al menos ocho muertos y

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

Ascienden a 46 los muertos

Más de un centenar de personas se reúnen frente a la Embajada de EEUU en Madrid en homenaje al activista Charlie Kirk

Más de un centenar de

(Previa) Barça y Atlético buscan seguir mandando en la Liga F y el Real Madrid aprovechar el soplo europeo

(Previa) Barça y Atlético buscan