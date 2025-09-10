David Ferrer: "Son bajas importantes, pero tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria"

El capitán de la selección española MAPFRE de Tenis, David Ferrer, reconoció que las ausencias de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcell Granollers son "bajas importantes" para la eliminatoria ante Dinamarca de este fin de semana, pero defendió que tiene un "muy buen equipo para sacarla" adelante.

"En esta primera toma de contacto ya han entrenado los cuatro jugadores que van a estar y estoy contento con el buen ambiente", resumió David Ferrer en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Tenis (RFET) tras concluir la primera jornada de entrenamiento en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella.

El capitán analizó también las bajas "importantes" de última hora de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcell Granollers. "Es algo que tenemos que aceptar y a partir de ahí, mirar al presente y al fin de semana. Igualmente, creo que tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria adelante", valoró.

Jaume Munar asumirá el número uno del equipo en una semana en la que estrena su mejor ranking personal (37). "Está haciendo un grandísimo año, ha dado un gran salto a nivel tenístico. Se ha visto reflejado en el ranking y es la primera vez que hace octavos de final de un 'Grand Slam'. Se le nota con mucha confianza y con esa madurez para estar preparado para todo, tanto para el individual como para el dobles", elogió.

"Consideramos que nos adaptamos mejor a la tierra que los jugadores de Dinamarca, pero hoy en día todos los jugadores juegan bien en todo tipo de superficies. Aún así buscamos un tipo de superficie que incomode más a nuestro rival y que el público nos apoye porque jugar en casa siempre es mejor", concluyó.