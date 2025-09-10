Carlo Costanzia Jr, primeras palabras sobre la biografía de su madre, Mar Flores: "Es que no sé que decir"

Mar Flores se ha convertido, a raíz de la publicación este miércoles de sus esperadísimas memorias, 'Mar en calma', en la absoluta protagonista del momento en la crónica rosa. A corazón abierto, la modelo se sincera sobre sus grandes amores, sus peores enemigos (como Alessandro Lequio, al que señala como uno de los culpables de que estuviese a punto de quitarse la vida tras la publicación en portada de la revista Interviu en 1999 de unas imágenes de ambos en la cama en Roma), y sobre los episodios más complicados y dolorosos que han marcado su vida.

Uno de ellos, como rememora, cuando tras separarse de su primer marido, Carlo Costanzia, el italiano sustrajo a su hijo Carlo de la guardería, llevándoselo a Italia sin avisarla -cuando la custodia la tenía ella-, lo que llevó a la modelo a no tener ningún tipo de noticia de su pequeño durante meses.

Una durísima revelación que ha dejado desconcertado al novio de Alejandra Rubio que, a su llegada a Madrid tras disfrutar de unos días de vacaciones con su pareja y con su bebé, ha reaccionado a las memorias de su madre sin poder ocultar su perplejidad ante las preguntas de Europa Press.

Tranquilo, e incluso sonriendo con sorpresa al escuchar si sabía que Mar ha desvelado que su padre lo sustrajo de la guardería, dejando en el aire qué le parece que su madre haya 'resucitado' el pasado dejando en una situación muy complicada a su padre -con el que Carlo tiene una relación muy especial- relatando en su biografía episodios que dejan en muy mal lugar a Costanzia di Costigliole.

"Muchas gracias, no voy a decir nada, os lo agradezco de verdad" ha expresado con calma, guardando silencio cuando le hemos preguntado si ha leído ya las memorias y si cree que las confesiones de su madre podrían afectar a la unión que tienen desde que nació su hijo Carlo. "Lo siento chicos, de verdad, no voy a decir nada pero muchas gracias" ha repetido con tranquilidad.

Sin embargo, cuándo le hemos comentado si no le gustaría defender a la modelo de las críticas que está recibiendo en estos momentos, especialmente por parte de Lequio y Kiko Matamoros (que la han llamado mentirosa y la han acusado de reinventar su historia) Carlo ha reconocido "que es que no sé qué decir, de verdad, lo siento".