Un juez de Perú impone restricciones a la excarcelación de la ex primera ministra Chávez

Un juez de Perú ha ordenado que la ex primera ministra del país Betssy Chávez, acusada de participar en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción, requiera de una autorización judicial para poder ausentarse de la capital peruana, Lima.

El magistrado Juan Carlos Checkley ha decretado asimismo que sea sometida a un control biométrico cada siete días en un escrito al que ha tenido acceso la emisora RPP y en el que ha defendido la idoneidad y proporcionalidad de estas restricciones al considerar la existencia de un riesgo de fuga de Chávez, después de que el Tribunal Constitucional ordenara la semana pasada su liberación.

"Restricciones que resultan idóneas, en tanto permiten atenuar el peligro de fuga que se apreció al dictársele la prisión preventiva; necesarias, porque no existe otra medida alternativa menos gravosa para sujetarla al proceso penal, y es una medida proporcional, porque considerando sus fines legítimos, permite asegurar la comparecencia al juicio oral, con una mínima afectación a la libertad personal", recoge la nota del juez.

El alto tribunal pidió el pasado miércoles la excarcelación de Chávez --hospitalizada tras pasar varios días en huelga de hambre-- al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.

Chávez está recluida en una prisión de la provincia de Lima después de que en junio de 2023 se le impusiera prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto delito de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Castillo.