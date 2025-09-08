El Eibar bate en Ipurua al Andorra y se engancha a la zona alta de LaLiga Hypermotion

La SD Eibar no se descolgó de la zona alta de LaLiga Hypermotion 2025-2026 después de imponerse este lunes al FC Andorra por 2-0 en el Estadio de Ipurua, en el partido que cerró la cuarta jornada del campeonato.

Los dos equipos perdonaron sus dos mejores ocasiones del primer tiempo, sobre todo en el caso local con un penalti detenido por Nico Ratti a Jose Corpas, y en la segunda parte cambió el escenario con el tempranero gol de Sergio Cubero. El conjunto andorrano, con la presencia en el palco de Gerard Piqué, se lanzó a por el 1-1, pero no tuvo puntería, con el palo evitando la igualada, y el Eibar sentenció en los compases finales con el tanto de Javi Martínez para acabar con el invicto de su rival.

Con esta victoria, la segunda de la temporada, el equipo guipuzcoano alcanzar al del Principado con siete puntos en la clasificación de LaLiga Hypermotion y se quedan a cinco del líder Racing, pero tan sólo a dos de la segunda posición que ocupa el Sporting de Gijón.