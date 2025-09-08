Dimite el ministro del Interior de Nepal tras las protestas que dejan cerca de una veintena de muertos

El ministro del Interior de Nepal, Rasmesh Lekhak, ha presentado este lunes su dimisión al cargo tras las protestas que están teniendo lugar en la capital, Katmandú, a raíz de la prohibición del acceso a las principales redes sociales por incumplir la legislación del país y que se han saldado con cerca de una veintena de muertos.

Lekhah --titular de Interior desde julio de 2024-- ha trasladado su decisión al primer ministro nepalí, Sharma Oli, durante una reunión del gabinete celebrada esta noche, alegando motivos morales tras la muerte de 19 personas, mientras que más de 400 han resultado heridas.

Durante la jornada, los secretarios generales del Congreso del país asiático, Gagan Thapa y Bishwa Prakash Sharma, habían exigido su salida del Ejecutivo, según ha recogido el diario 'The Kathmandu Post'.

De hecho, el centrista Partido Nacional Independiente (RSP), la cuarta formación política en la Cámara de Representantes, ha exigido la renuncia del primer ministro y nuevas elecciones anticipadas, alegando que el actual gabinete ha perdido su legitimidad.

El secretario general del RSP, Kabindra Burlakoti, ha rechazado la forma en la que el Gobierno ha manejado la protesta. "Se debe formar una comisión de investigación judicial de alto nivel para investigar los hechos y tomar medidas enérgicas contra el ministro del Interior y todos los demás responsables", ha declarado.

En este sentido, ha advertido sobre la creciente indignación de la población: "La gente no aceptará los intentos de extender el desgobierno derramando la sangre de sus propios hijos. Este régimen autoritario se enfrentará a una resistencia masiva", ha dicho.

Los manifestantes, que también protestan contra la corrupción y lo que consideran el fracaso de la clase política, se han concentrado principalmente en zonas urbanas. Las autoridades han restringido las aglomeraciones y han reducido el movimiento en algunas áreas para evitar enfrentamientos.