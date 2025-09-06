Agencias

Intervenidos 15 fardos de hachís que se encontraban flotando en aguas del Estrecho de Gibraltar

Por Newsroom Infobae

Guardar

Guardias civiles del Servicio Marítimo de Algeciras (Cádiz) han intervenido 15 fardos de hachís que se encontraban flotando en aguas del Estrecho de Gibraltar.

Los hechos ocurrieron el pasado día 30 de agosto, cuando una embarcación del Servicio Marítimo que se encontraba haciendo labores de vigilancia y control observó numerosos bultos flotando en aguas situadas entre Torrelapeña y Bolonia, según ha explicado este sábado la Guardia Civil en una nota.

Tras aproximarse con la embarcación, los agentes pudieron comprobar que se trataban de fardos habitualmente utilizados en actividades relacionadas con el narcotráfico y, una vez izados a la embarcación y efectuada la apertura, se pudo comprobar que contenían hachís.

Los agentes no localizaron en los alrededores ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo, por lo que se desplazaron hasta las dependencias oficiales para descargar la sustancia estupefaciente que arrojó un peso de 715 kilos.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, según confirman desde el instituto armado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un motorista tras ser arrollado por un turismo en la zona de obras de la A-5

Muere un motorista tras ser

Sinner supera a Auger-Aliassime y se cita con Alcaraz en la final del US Open

Sinner supera a Auger-Aliassime y

El Ejército de Israel asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio

El Ejército de Israel asegura

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas para comprobar si el Barça-Valencia puede jugarse en el Johan Cruyff

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas

Cuerpo insta a combatir el pesimismo en la UE y reclama medidas rápidas para impulsar la competitividad

Cuerpo insta a combatir el