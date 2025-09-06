Agencias

Excelente estreno de la selección española en el Mundial de El Salvador

La selección española de surf inició este sábado en El Salvador su participación en el Campeonato del Mundo, que se está disputando en La Bocana y El Sunzal, con pleno de cuatro victorias gracias a Luis Díaz, a Yago Domínguez, a Janire González Etxabarri y a Nadia Erostarbe.

En la sesión matinal, Luis Díaz abrió la competición en La Bocana imponiéndose con solvencia en su manga (10.34 puntos) ante Jean Carlos González y Javaun Brown. Después refrendó Yago Domínguez el buen inicio con una sólida actuación, sumando 13.40 puntos y asegurando también la primera posición en su serie contra Teo Gale Grani y Elishama Beckford.

Ya en El Sunzal, la jornada continuó con las categorías femeninas. González Etxabarri mostró firmeza desde el inicio y con 13.83 puntos se llevó su manga ante Rafaella Montesi, Kellyani Flores y Blanka Sebestyén. A continuación, Nadia Erostarbe arrancó fuerte alcanzando 10.67 puntos y superando a Kailani Johnson, Rosanny Álvarez y Lara Lang.

