España vence bien a Chipre en su inicio clasificatorio para el Europeo sub-21

La selección española masculina de fútbol sub-21 ha batido este viernes por un holgado 3-0 a la de Chipre en su primer partido de la fase de clasificación para el próximo Campeonato de Europa de la categoría, que se disputará en Albania y Serbia durante el verano de 2027.

En Soria, sobre el césped del Estadio Los Pajaritos, debutó David Gordo como seleccionador de la 'Rojita'. Y sus pupilos dominaron desde el pitido inicial, plasmándolo Álex Jiménez en el 9' con un derechazo que atrapó el portero a media altura. Aunque enfrente Fran González evitó un gol 'olímpico' en el minuto 19, la superioridad de España siguió palpable.

Sobrepasada la media hora, Gerard Hernández voleó con su pie diestro desde la frontal del área un balón de Iker Bravo caído desde mucha altura, pero el guardameta chipriota lo mandó a saque de esquina. Fue el preludio del 1-0, que cuajó en el tiempo de prolongación después de otro córner y con un zurdazo lejano de Rafa Obrador, que entró cerca de la escuadra.

Tras el descanso, Joel Roca merodeó el segundo gol en un ataque raudo, pero la pelota se quedó algo atrás y su tiro raso fue flojo. Pablo García saltó al campo y conectó con Gonzalo García, como demostraron en el 64' mediante un esprint del madridista por la izquierda hasta alcanzar línea de fondo y centrar raso al bético, que remató por encima del larguero.

En el minuto 71 fue el propio Gonzalo quien perdonó el 2-0, enviando su remate a bocajarro igualmente por encima del travesaño después de un buen centro de Álex Jiménez. Solo minuto y medio más tarde, Iker Bravo buscó con un centro sutil de exterior la llegada de Pablo García al área, si bien el verdiblanco no enganchó con puntería su volea y la mandó arriba.

Tanto iba el cántaro a la fuente que, tras un paradón de Panagiotis Kyriakou y un nuevo saque de esquina, Obrador apuró por la banda izquierda y centró en busca de algún compañero rematador; Kyriakou evitó el gol en primera instancia, pero el defensa Yarek Gasiorowski se había sumado al ataque en jugada a balón parado y estuvo atento para marcar el rechace.

En el tramo final del duelo, Gonzalo estrelló un cabezazo picado en el larguero después de un centro de Jiménez desde la banda derecha. Sin dilación, Pablo García consiguió el tercer gol de la 'Rojita' aprovechando un error de los centrales; no despejaron la bola y el atacante bético se marchó en solitario hasta pisar área rival y batir a Kyriakou por abajo.

El hiperactivo Pablo García se acercó al 4-0 con un zurdazo desde fuera del área en el tiempo añadido, pero Kyriakou evitó males mayores para una Chipre que es la co-colista del Grupo A por sus cero puntos junto a San Marino; en cambio, España colidera junto a Finlandia con tres puntos.