La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer y se alejará de los escenarios para su tratamiento

La actriz Antonia San Juan ha anunciado que tiene cáncer y se alejará de los escenarios para su tratamiento. La intérprete canaria, de 64 años, ha explicado en su perfil de Instagram que tras un año con problemas de garganta le han diagnosticado la enfermedad, a la espera de los resultados de una biopsia para saber el tipo de tratamiento que debe seguir.

"Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta, siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", ha explicado San Juan en un video.

Según ha añadido, tras visitar al otorrino y haberse hecho pruebas le han confirmado "medio diagnostico" y está a la espera del resultado de una biopsia. Ha expresado, no obstante, su confianza "plena en la ciencia". "Lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan pero me alejaré un poco de los escenarios que es lo que más me gusta", ha explicado la actriz.

La enfermedad le ha obligado ya a suspender el espectáculo 'La ropa vieja de Cuca', "que estaba ya preparado". "Mi vida es bonita y no quiero quejarme de nada, solo si ven que no estoy activa es que estoy enferma", ha concluído la intérprete.