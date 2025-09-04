Egipto y Sudán dicen que la presa de Etiopía en el Nilo Azul supone una "amenaza a la estabilidad"

Los gobiernos de Egipto y Sudán han reiterado este jueves que la presa construida por Etiopía en aguas del río Nilo Azul, conocida como Presa del Gran Renacimiento Etíope (GERD), supone una "amenaza a la estabilidad", alrededor de una semana antes de que las autoridades etíopes procedan a la inauguración oficial de este controvertido proyecto hidroeléctrico.

"Las dos partes se han mostrado de acuerdo en que la presa etíope, en violación del Derecho Internacional, acarrea graves consecuencias para los dos países río abajo y representa una continua amenaza a la estabilidad en la cuenca oriental del Nilo", han manifestado en un comunicado conjunto tras una reunión en El Cairo para abordar la situación.

Así, han alertado de "los graves riesgos derivados de los pasos unilaterales de Etiopía para rellenar y operar la presa, así como los relacionados con la seguridad en la presa, las descargas de agua no reguladas y la gestión de las condiciones de sequía", según recoge el texto, publicado por el Ministerio de Exteriores egipcio a través de su cuenta en la red social Facebook.

"Etiopía debe revisar sus políticas en la cuenca oriental del Nilo para restaurar la cooperación entre los países ribereños", han asegurado, antes de afirmar que el asunto en torno a la presa "es algo entre los tres países", rechazando "cualquier intento de implicar a otros países ribereños en este contencioso".

En esta línea, han destacado "la necesidad de garantizar la seguridad hídrica de los dos Estados río abajo en el río Nilo y de adoptar acciones conjuntas para reservar la totalidad de los derechos sobre el agua y su uso por parte de ambos países, en línea con el marco legal que rige el río Nilo", para lo que han apostado por una "coordinación total" a tal fin.

"Las dos partes han dicho que la seguridad hídrica sudanesa y egipcia supone una totalidad indivisible y han reafirmado su rechazo categórico a cualquier medida unilateral en la cuenca oriental del Nilo que pueda causar un menoscabo a sus intereses hídricos", han reiterado, al tiempo que han abogado por "potenciar las consultas y la coordinación" para "restaurar un consenso" y alcanzar un acuerdo "que garantice un beneficio para todos los países en la cuenca del Nilo".

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, anunció el 3 de julio que la construcción de la GERD había sido completada y adelantó que esta enorme infraestructura tendría lugar en septiembre, un acto al que invitó a representantes de El Cairo y Jartum, que se han mostrado desde el inicio muy críticos con el proyecto.

Abiy sostuvo que la presa "no es una amenaza, sino una oportunidad compartida". "Es un símbolo de cooperación regional y beneficio mutuo. La energía y el desarrollo que generará pueden impulsar no sólo a Etiopía, sino a toda la región", arguyó, antes de asegurar que "la presa egipcia de Asuán no ha perdido ni un litro por la GERD".

Los gobiernos de los tres países afectados alcanzaron en enero de 2020 un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la infraestructura, pero Adís Abeba abandonó las conversaciones antes de firmarlo, lo que ha alimentado las tensiones con El Cairo y Jartum, acrecentadas además por el conflicto en Sudán.

Desde entonces ha habido varias rondas de conversaciones para finalizar un pacto, en medio de las acusaciones desde Egipto sobre la falta de voluntad de Etiopía de lograrlo y ante las amenazas de El Cairo ante lo que considera como una amenaza existencial debido a su dependencia de las aguas del Nilo, lo que ha generado preocupaciones de forma puntual ante la posibilidad del estallido de un conflicto.