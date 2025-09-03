Agencias

La Armada reunirá a la industria de defensa para abordar el reto del buque autónomo

Funditec ha comunicado que la Armada celebrará el próximo 24 de septiembre en el Cuartel General de la Armada en Madrid una nueva edición de las Jornadas Técnicas Armada-Industria Defensa (Aindef), enmarcadas en la XV Semana Naval, con la finalidad de impulsar la colaboración civil-militar en torno a los retos tecnológicos de la defensa naval, como el del buque autónomo.

Según la organización, que tiene una unidad especializada en defensa denominada "Funditec Defence", se lanzará el proyecto 'Elementos Esenciales del Buque Autónomo', al que califican como una iniciativa "innovadora y ambiciosa" para la transformación de las capacidades marítimas.

En concreto, el proyecto durará un año y tendrá cuatro fases: exposición de retos y bases concursales, selección de las mejores soluciones, cocreación y desarrollo de pruebas de concepto y presentación final de resultados.

Asimismo, otros desafíos que pretenden abordar en las jornadas son la inteligencia artificial embebida, la sostenibilidad en el mar y reforzar la soberanía tecnológica y autonomía estratégica de España en el horizonte 2050.

"Aindef 2025 representa una oportunidad única para estrechar lazos con la industria, compartir necesidades operativas y avanzar en soluciones tecnológicas de futuro", señala el almirante director de Ingeniería y Construcciones Navales, Nicolás Lapique.

