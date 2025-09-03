Agencias

Ascienden a 19 los empleados de Naciones Unidas detenidos el fin de semana por los hutíes en Yemen

Por Newsroom Infobae

Naciones Unidas ha elevado este martes a 19 los empleados del organismo detenidos este fin de semana por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, tras asaltar las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de otras agencias presentes en las zonas bajo su control, en el norte del país.

Así lo ha confirmado el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa en la que ha indicado que se trata de nacionales yemeníes, a excepción de una sola persona.

"Son personal nacional. Hay una persona adicional, internacional, que sumaría 19, y esperamos que sean liberados hoy si no lo han sido ya. Pero, ya sean nacionales o internacionales, todos deberían ser liberados de inmediato", ha agregado.

Este grupo se suma a los 23 empleados de Naciones Unidas retenidos arbitrariamente por la insurgencia hutí, algunos de ellos desde 2021, ha indicado el portavoz del secretario general, António Guterres, recordando que el papel de la ONU y de sus agencias en las zonas controladas por los hutíes es estrictamente de carácter humanitario.

Dujarric ha indicado asimismo que el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, ha condenado estas detenciones ante el negociador jefe del movimiento Ansar Alá --nombre de los rebeldes yemeníes hutíes--, Mohamed Abdelsalam, así como con altos funcionarios de Omán, durante una visita que ha concluido esta semana en Mascate, capital del país árabe.

Guterres denunció el domingo la detención arbitraria de al menos once trabajadores del organismo, tras el asalto por parte de los rebeldes hutíes a instalaciones del PMA en Saná, capital yemení, mientras una fuente de seguridad hutí citada por el diario 'An Nahar' apuntó también al arresto de al menos tres empleados del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

