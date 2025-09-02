Rayman celebra su 30 aniversario con un nuevo proyecto en marcha

Ubisoft ha celebrado el 30 aniversario de Rayman y ha anunciado que los estudios de Montpellier y en Milán están trabajando en un nuevo proyecto de la saga de videojuegos, aunque ha advertido a sus seguidores de que no tendrán noticias "pronto" sobre el mismo.

El productor de Rayman, Loic Gounon, ha conmemorado los 30 años de la saga de videojuegos, agradeciendo a los seguidores su apoyo todo este tiempo porque, sin ellos "Rayman no se habría convertido en semejante leyenda", ha expresado en un vídeo compartido en el perfil de X del juego.

Gounon también ha anunciado que los estudios de Ubisoft situados en Montpellier y en Milán se encuentran trabajando en un nuevo proyecto de la saga. No obstante, ha avisado a los seguidores de la saga que tendrán que esperar, ya que no tendrán noticias "pronto" de este proyecto en desarrollo. A pesar de ello, ha indicado a los 'fans' de Rayman que el juego está "en buenas manos".

Además, y con motivo del 30 aniversario de la saga, Ubisoft compartirá durante los próximos meses "arte conceptual exclusivo, entrevistas tras bambalinas con los desarrolladores, sorteos mensuales, e increíbles creaciones de fans".

Este anuncio se relaciona con el hecho de que, el pasado mes de mayo, Ubisoft Milán publicó dos ofertas de empleo en las que buscaba "un talentoso animador de jugabilidad 3D para participar en la producción de un prestigioso título AAA de la marca Rayman" y un diseñador de juegos sénior para la misma franquicia.