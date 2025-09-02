Apple amplía la lista de dispositivos obsoletos con los MacBook Air de 11 pulgadas y MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas

Apple ha agrandado su lista de dispositivos obsoletos con los ordenadores portátiles MacBook Air de 11 pulgadas y MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas, además de incluir el iPhone 8 entre los dispositivos vintage.

La compañía considera sus productos como obsoletos cuando han pasado más de siete años desde que se dejaron de distribuir, lo que significa que se suspenden todos los servicios de 'hardware' para el dispositivo en cuestión, y los proveedores de servicios no pueden solicitar piezas para estos productos.

Ahora, la compañía ha actualizado la lista de dispositivos que pasan a ser obsoletos, agregando el portátil MacBook Air de 11 pulgadas, así como los MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas, según ha detallado en su página de soporte y ha recogido MacRummors.

En el caso del MacBook Air de 11 pulgadas, ahora se detallan como obsoletas todas las versiones, incluidas aquellas que se lanzaron entre los años 2010 y 2015. Concretamente, la versión del año 2015 es el último modelo de este dispositivo, ya que, posteriormente, Apple dejó de fabricar ordenadores portátiles con este tamaño para pasar a modelos más grandes.

Así, el primer MacBook Air de 11 pulgadas, lanzado en 2010, llegó con un procesador Core 2 Duo de Intel a 1,4 GHz, 2 GB de SDRAM y hasta 128 GB de almacenamiento. Además, fue característico por su carcasa de aluminio, su pantalla LED y su tamaño reducido de, concretamente 11,6 pulgadas, 1,7 cm de grosor y 1,06 kg de peso.

Por su parte, los ordenadores MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas añadidos a la lista de obsoletos, son aquellos lanzados en el año 2017, en el caso del de 13 pulgadas, la versión con cuatro puertos Thunderbolt. Estos modelos fueron novedosos por su teclado con diseño de mariposa (que ocasionó algunos problemas de uso), así como por integrar la Touch Bar.

Como resultado de todo ello, los portátiles MacBook mencionados ya no contarán con ningún soporte ni posibilidad de reparaciones, aunque disponen de una garantía extendida de 10 años por la batería.

IPHONE 8 PLUS COMO "VINTAGE"

Además de todo ello, Apple también ha actualizado su lista de dispositivos vintage, que son aquellos que se dejaron de distribuir para su venta hace más de 5 años y menos de 7.

En este sentido, según ha identificado el medio citado, ha agregado el iPhone 8 Plus con 64 y 256 GB de almacenamiento, que fue anunciado inicialmente en el año 2017, junto al iPhone 8 estándar y el iPhone X.

Al tratarse de un dispositivo vintage, el iPhone 8 Plus continúa disponiendo de soporte en los centros autorizados de la compañía tecnológica.